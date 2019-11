La cucina degli avanzi: cosa preparare con i resti della cena del Ringraziamento

Se pensiamo alla cena del Ringraziamento ci vengono in mente lunghe e ricche tavole americane imbandite da ogni ben di Dio, dove a farla da padrone c’è lui, il re indiscusso di questa ricorrenza, sua maestà il tacchino ripieno, e più grande, lucido e dorato è, meglio sarà. Questa festività ad appannaggio statunitense, prende sempre più piede anche da noi e nel resto d’Europa e con essa anche i piatti della sua tradizione.

Avete deciso di organizzare una cena in stile Thanksgiving, o avete cari amici dalle origini a stelle e strisce e volete inviarli e farli felici? Bene, le tre ricette tipiche di questo giorno speciale e tanto sentito dagli americani sono: il tacchino ripieno accompagnato dalla salsa di mirtilli (cramberry souce), il mashed potetoes (una preparazione simile al nostro purè di patate) e infine la pumpkin pie, ovvero la crostata di zucca.

Ma qui non vogliamo darvi le ricette per preparare queste succulente prelibatezze piuttosto, suggerirvi come riutilizzare gli avanzi di una cena così abbondante, soprattutto se avete deciso di trascorrere il giorno dopo in giro per negozi in preda a shopping frenato da Black Friday; anche perché si sa, che non si butta via nulla e a tavola il cibo va sempre recuperato!

Con il tacchino

Con gli avanzi di tacchino, potrete preparare delle meravigliose polpette, facili e pratiche da portarsi dietro in un contenitore e da mangiare al volo. Tritate o frullate la carne di tacchino avanzata, mescolatela a della ricotta fresca, aggiustate di sale e pepe e create delle polpette tonde da infornare a 180 gradi per 40 minuti. Oppure create un rotolo di frittata con tacchino, preparando delle grandi frittate sottili a base di uova, pepe nero, sale, pangrattato e parmigiano. Inserite sopra la frittata le fette di tacchino sottili avanzate, qualche foglia di lattuga, della maionese, delle fette di prosciutto crudo e arrotolate il tutto; saranno un perfetto ripieno anche per un sandwich.

Con il mashed potetoes

Con questo purè di patate grossolano avanzato, due uova, mozzarella, mortadella intera, sale, pangrattato, olio di semi per friggere verranno delle perfette crocchette di patata, gustose e sfiziose; basterà mescolare qualche cucchiaio di pangrattato al purè,salare e pepare, mettere un po’ di composto tra le mani, inserire dentro un pezzetto di mozzarella e uno di mortadella, poi richiudere, passare nell’uovo e ne pangrattato e tuffarle per pochi minuti in olio bollente.

E una combo tacchino/ mashed potetoes? Perfetti insieme per creare un'insalata di tacchino e patate, tagliando a pezzetti il tacchino cotto avanzato, mescolandolo alle patate e aggiungendo capperi, maionese, prezzemolo fresco tritato, un pizzico di sale e un po' di pepe nero macinato. Mescolate il tutto e gustatevi il piatto.

Con la Pumpkin Pie

La famosa torta di zucca se frullata insieme a stessa dose di panna e con l’aggiunta di due cucchiai di sciroppo d’acero, messa nel congelatore diventerà un ottimo gelato da gustare sul divano; altrimenti fatela a piccoli cubetti, fredda e da gustare in giro per negozi, magari dentro un sacchetto ermetico sarà buonissima.

E ricordatevi che spesso il giorno dopo è ancora tutto più buono; buon appetito e buono shopping a tutti!