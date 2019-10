Corso preparto, ospedale, guida, mamm, coppie, bimbo, clinica, gestazione, gravidanza

Fin dalla prima visita, il ginecologo consiglia alla futura mamma di iscriversi al corso preparto che, non tutti sanno, non è obbligatorio. È però fortemente consigliato, perché aiuta le partorienti ad affrontare con più consapevolezza la nascita del loro bambino. Una reazione che la mamma può avere è quella di non voler sapere fino alla fine, ma invece conoscere che cosa avverrà in sala parto è uno strumento in più.



Inoltre il corso preparto farà conoscere alla donna e al suo compagno altre coppie in attesa, permettendo così di condividere prima e dopo il parto emozioni e sentimenti, creando relazioni che spesso si portano avanti anche dopo la nascita.

Quando farlo

In genere, il corso si prenota alla fine del terzo mese di gestazione e si svolge dalla 28esima settimana di gravidanza. In ospedale si va dalla 30-32esima settimana, mentre nei consultori si attiva già qualche settimana prima.

Come sceglierlo

In genere, gli ospedali o le cliniche dove nascerà il bimbo organizzano il corso preparto. Se così non fosse, ci si può rivolgere a consultori o a studi privati. In alcuni casi, le future mamme possono anche optare per combinare i percorsi, perché uno può essere complementare all'altro.



Quanto costa

I costi variano a seconda del tipo di corso scelto: per l'ospedale si paga il ticket, che può andare dai 40 agli 80 euro circa. Il prezzo dei privati, invece, varia a seconda del tipo di servizio: in media, si va da circa 20-25 euro a incontro. Esistono anche dei corsi gratuiti e non mancano quelli che si possono frequentare anche online.



Come funziona

In genere, i corsi preparto si articolano in otto incontri che prevedono una parte teorica e una di esercizi pratici. Sono poi previsti altri cinque incontri in cui sono presenti diversi specialisti. Il numero degli appuntamenti e le modalità variano però a seconda degli ospedali, di solito si tengono a cadenza settimanale e durante la giornata.



Che cosa si fa al corso

Durante il corso preparto si affronta insieme soprattutto il momento della nascita del bambino e l'ultimo mese di gestazione. Si analizzano i momenti del travaglio e del parto e i metodi non farmacologici e farmacologici del controllo del dolore: dalla respirazione alle visualizzazioni, passando per i massaggi utili in vista del travaglio. Si fanno poi anche degli esercizi veri e propri lavorando a piccoli gruppi o in coppia.



Dopo si passa ai primi giorni con il bambino, capendo come ci si prende cura del neonato: dal pannolino al sonno, fino all'allattamento. Infine, molto importante è la parte del dopo parto, che è quella in cui si è più lasciati a se stessi. In questi momenti si può usufruire di alcuni servizi che prevedono le visite delle ostetriche dopo la nascita del piccolo. Un elemento in più per aiutare i neo genitori, e soprattutto la mamma, a gestire il nuovo ménage familiare.