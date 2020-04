Coronavirus e shopping online: lo sport preferito dal divano di casa

Il Coronavirus impone di stare in casa e le giornate scorrono lente e Internet che ormai è alla portata di tutti in queste settimane sta esplodendo tra l'acquisto di beni di prima necessità e altro; tanti siti hanno registrato un aumento negli ordini.

Quasi tutti i multibrand e-commerce così come i monomarca si sono organizzati per potenziare i servizi di vendita online, prolungare i periodi di reso e aumentare le percentuali di sconto, soprattutto per quei brand che in questo ultimo mese di lockdown hanno visto serrare gli ingressi dei loro store.

Insomma lo slogan della quarantena oltre che #iorestoacasa è diventato #iocomproonline.

Lo shopping dunque diventa virtuale e ci pensa Internet a realizzare desideri e sfizi!

Ciò che più ci aggrada arriva direttamente e comodamente a casa nostra, possiamo così vedere se ci piace, provarlo in tutta calma, soprattutto se si parla di abbigliamento ed accessori. Certo, se da un lato la comodità del provare tra le mura domestiche senza la pressione delle commesse ci aiuta, dall’altra parte perdiamo il piacere dello scegliere tra tanti articoli, così come anche lo stesso di uscire e vedere le vetrine.

Che sia Zara, Zalando o il colosso Amazon, già dai primi giorni di isolamento per via della pandemia Coronavirus, gli ordini si sono susseguiti con i corrieri che hanno continuato a girare per le consegne attrezzati e protetti dalle mascherine per evitare la diffusione del contagio.

A ruba sono anche andate consolle per giochi interattivi, videogiochi così come anche prodotti e attrezzi da cucina per dilettarsi tra i fornelli. A questi si aggiungono attrezzature per fare sport in casa, libri, prodotti cosmetici e tinture per i capelli, che sono sono stati i top vendors al tempo del Coronavirus. In aumento anche la consegna di capsule di caffè, cartucce per stampante e attrezzature digitali per lo smart working.

