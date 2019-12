Come organizzare un super party di Capodanno

Ci siamo, ormai mancano 24 ore alla fine dell'anno e tutti corrono all'organizzazione di feste e veglioni per brindare in allegria al nuovo anno.

Ma organizzare un veglione di Capodanno ben riuscito non è solo un piacere, ma anche una sfida; sia che siate in pochi che invece un nutrito gruppo di amici, ecco 5 mosse per non lasciare nulla al caso e poter festeggiare.

Gli invitati

Se avete deciso di trascorrere San Silvestro con gli amici a casa vostra perché la sera di Capodanno i ristoranti registrano spesso il tutto esaurito e non è detto che si mangi bene, ecco come fare gli inviti: invitate amici che si trovano bene insieme. Se vengono con dei figli piccoli, fate in modo che alla festa ci siano anche altri bambini della stessa età.

Pensate di invitare i vicini? In caso contrario, a seconda di dove abitiate è meglio che li informiate che vi state accingendo ad organizzare una festa; si sa, a Capodanno si fa baldoria quasi ovunque, ma meglio essere precisi.

Se volete e pensate di fare cosa gradita anche ai vostri ospiti, organizzate una festa a tema o indicate un dress code. È un’idea simpatica anche per i bambini.

Il cenone

In una festa come quella di fine anno un menu con più portate è naturalmente fantastico, ma con più di sei ospiti, a non pochi potrebbe creare qualche difficoltà in cucina. Optate per un buffet, è più facile da preparare. Inserite qualche stuzzichino caldo: fanno sempre piacere. Anche una fondue bourguignonne è un’ottima alternativa. Il brodo rinvigorisce e il primo dell’anno vi sentirete in forma.

Le bevande

In genere si brinda al nuovo anno con spumante o champagne, ma anche il vino va benissimo.

Chi consuma bevande alcoliche dovrebbe anche bere acqua a sufficienza, liscia o frizzante: se possibile un bicchiere per ciascuno di alcol.

Non lasciate che gli invitati si servano da soli: oltre ad assolvere ai vostri doveri di padroni di casa saprete anche esattamente quante bottiglie vi rimangono in frigo.

Le bevande analcoliche sono altrettanto gradite e non piacciono solo ai bambini.

L’intrattenimento

L’atmosfera di un party dipende naturalmente anche dall'intrattenimento. Non ci vuole molto per creare quella giusta, basta organizzarsi.

Ballare per dare addio all’anno che se ne va e salutare quello nuovo è un classico. Prevedete abbastanza spazio e preparate la playlist. O magari preferite incaricare uno dei vostri ospiti?

A San Silvestro ci si diverte anche a farsi predire il futuro. Le tecniche non mancano: versare piombo fuso nell'acqua, leggere i tarocchi o i fondi di caffè, o utilizzare gli orsetti di gomma come oracoli.

Un gioco che farà sicuramente divertire tutta la famiglia è «Chi sono io?»: ogni invitato scrive il nome di un personaggio famoso o comunque conosciuto su un Post-it che incolla sulla fronte di un altro. A turno ciascuno deve indovinare, ponendo delle domande, chi è il personaggio che ha scritto sulla fronte.

L’ora fatidica

I tappi devono saltare alla mezzanotte in punto. Ecco anche qui un paio di consigli per evitare ritardi o discussioni sull’ora esatta.

Preparate in anticipo bottiglie e bicchieri dove avete previsto il brindisi, per esempio sul balcone, sul terrazzo o in giardino.

Se non vi fidate della precisione dell’orologio del campanile o non riuscite a sentire i ritocchi optate per i segnali orari trasmessi dalla radio e dalla televisione.

Non ci resta che augurarvi buon divertimento!