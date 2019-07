Come organizzare la grigliata perfetta. Ecco cosa serve per una serata attorno alla brace

Cosa c’è di meglio durante la bella stagione organizzando un barbecue all’aperto con gli amici o la famiglia? In giardino, sulla terrazza di casa, in un parco o in campeggio, non c’è che l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda la location e lo stesso vale per il menù. Come forse già saprete, il sapore del cibo cotto alla brace è davvero impareggiabile: pesce, carne e verdure sono ottimi da accompagnare a salse e marinature e potete davvero sbizzarrirvi con tante idee e ricette.

Il barbecue è anche un momento di divertimento, ci si ritrova in compagnia, si cucina insieme, si chiacchiera mentre il cibo si rosola lentamente e, tra un bicchiere di vino e una risata, si trascorrono ore piacevoli. Quanto ci piacciono i ricordi delle sere d’estate in terrazza o giardino con il profumo della brace che va, la birra fresca tra le mani, gli amici di sempre accanto e un po di musica di sottofondo?

Vediamo allora cosa non deve mancare mai per una perfetta grigliata.

Barbecue elettrico o barbecue a carbone

Il barbecue elettrico è probabilmente il più comodo che possiate trovare; proprio perché necessità di corrente, non si presta facilmente alle scampagnate all’aria aperta, a meno che non siate in un campeggio o un’area di sosta attrezzata per camper e roulotte, e possiate quindi sfruttare l’allaccio alla corrente.

Per un bbq all’aria aperta che si rispetti invece, l’opzione migliore è il barbecue a carbonella, un classico dal fascino intramontabile che non necessita che del carbone e magari dell’alcool per essere acceso e crea subito un’atmosfera conviviale.

Anche il kit da barbecue è di fondamentale importanza: pinze e forchettoni vi serviranno per girare le pietanze sulla griglia, un set di coltelli professionali ben affilato è invece l’alleato immancabile per affettare carni, prosciutti, pane e perchè no, anche delle patate da cuocere sotto la cenere ardente. Il pela patate, per pelare carote, zucchine, patate o tutti i tipi di verdure ed ortaggi che volete grigliare; coltelli di differenti dimensioni e usi per la carne o il pesce.

Bevande

Per le bevande potete scegliere in base al vostro gusto e a quello degli altri commensali. L’unica accortezza è quella di tenerle al fresco; se fate il barbecue in casa potete conservarle comodamente in frigorifero e tirarle fuori all’occorrenza, mentre se vi recate al parco o in un campeggio dovrete attrezzarvi con un frigorifero portatile o borsa frigo. Sicuramente regina indiscussa dell’estate e delle grigliate è la birra ghiacciata; che sia essa tradizionale, artigianale, bionda, scura, rossa o doppio malto è l’abbinamento perfetto per ogni cibo che sfrigola sulla griglia.

Cibo

In questa categoria potete davvero dar sfogo alla vostra fantasia e alle vostre abilità di chef! Oltre agli ingredienti principali, che devono essere di buona qualità (meglio quindi affidarsi al proprio macellaio o pescivendolo di fiducia) non dimenticatevi i condimenti e il dessert! Hamburger, bistecche, pesce, anche verdure per chi vuole stare attento alla linea o magari è vegano. Sulla brace tutto e più buono e acquista un sapore differente. Magari a fine grigliata potrete utilizzare la carbonella rimasta per abbrustolire anche qualche marshmallow sui bastoncini e concludere la cena in dolcezza.

Condimenti

Che grigliata sarebbe senza salse e condimenti? Ketchup, maionese, salsa barbecue, senape, ecc. si sposano molto bene con le grigliate. E le marinature? aceto di vino bianco e rosmarino sono perfetti per le carni bianche, per quelle rosse meglio prediligere un aceto più forte, ma potete provare anche marinature alternative come il succo di melograno o di agrumi; l’importante è acquistare le carni con un certo anticipo per avere il tempo di marinarle.

La tavola

Non resta che apparecchiare! Che sia un pic nic o una grigliata a casa ricordatevi che ormai siamo tutto plastic free e quindi è bandita dalle nostre tavole; optiamo piuttosto se siamo all’aperto per piatti in carta riciclabile o magari se siamo attrezzati, con contenitori e piatti in metallo lavabili.

A casa invece, sarà tutto più semplice e possiamo dare sfogo alla nostra fantasia con tovaglie colorate e piatti grandi e capienti pronti ad accogliere grandi e succulente bistecche; sono sempre importanti tanti tovaglioli per le nostre mani, perché si sa, il piacere del barbecue è anche poter mangiare con le mani. Importantissimi sono anche i bicchieri, grandi e alti pronti a contenere tanto ghiaccio e fresche bibite. Un trucco? Se avete boccali adatti per la birre, riponeteli in frigo un paio d’ore prima della vostra grigliata, il risultato è garantito e i vostri commensali resteranno super soddisfatti.