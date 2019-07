Come donare il sangue

Oggi più che mai donare il sangue serve a salvare vite, allungarne la durata e migliorarne la qualità. Il sangue è indispensabile e sono tante le situazioni che lo richiedono:

nei servizi di primo soccorso e di emergenza/urgenza; in molti interventi chirurgici e trapianti di organo e di midollo osseo; nella cura delle malattie oncologiche ed ematologiche; in varie forme di anemia cronica, immunodeficienze, emofilia.

Il fabbisogno di emocomponenti non si verifica solamente in presenza di condizioni o eventi eccezionali quali terremoti, disastri o incidenti, o durante interventi chirurgici ma anche nella cura di malattie gravi quali tumori, leucemie, anemie croniche, trapianti di organi e tessuti.

Quindi, donare è un atto importante che richiede consapevolezza e le giuste azioni; vediamo allora quali sono i requisiti principali.

Requisiti per donare

Età: candidarsi a diventare donatori un soggetto compreso tra i 18 e i 60 anni. Chiunque desideri donare per la prima volta dopo i 60 anni può essere accettato a discrezione del medico responsabile della selezione. È possibile continuare a donare fino al compimento del 65° anno d’età e fino al 70° anno previa valutazione del proprio stato di salute.

Peso: Il peso del donatore non può essere inferiore ai 50 kg e il soggetto in buona salute.

Stile di vita: Nessun comportamento a rischio che possa compromettere la nostra salute e/o quella di chi riceve il nostro sangue.L’idoneità alla donazione viene stabilita da un medico mediante un colloquio, una valutazione clinica e una serie di esami di laboratorio previsti per garantire la sicurezza del donatore e del ricevente.

Chi non può donare

Ecco invece i motivi per cui non si può donare o occorre aspettare

Almeno 4 mesi dopo aver fatto piercing, tatuaggi, rapporti sessuali a rischio non reiterati (occasionali, promiscui), interventi chirurgici maggiori, agopuntura, endoscopie (es. gastroscopia, colonscopia).

Da 6 a 12 mesi dopo il rientro da viaggi in zone dove esiste il rischio di contrarre malattie infettive tropicali. Almeno 6 mesi dopo il parto.

Ci sono periodi differenti invece per vaccinazioni, patologie infettive, assunzione di medicine, e per queso occorre consultare il proprio medico.

Naturalmente sono esclusi in maniera permanente i soggetti con positività per test HIV, epatite B e C e malattie croniche.

Come donare

Chi desidera diventare donatore di sangue può prendere contatto con la sede AVIS più vicina. Prima di ogni donazione, il donatore (o aspirante tale) è tenuto a compilare un questionario finalizzato a conoscere il suo stato di salute (presente e passato) e il suo stile di vita. Il successivo colloquio e la visita con un medico aiuteranno ad approfondire le risposte alle domande contenute nel questionario.

Il mattino del prelievo è preferibile aver fatto una colazione leggera a base di frutta fresca o spremute, tè o caffè poco zuccherati, pane non condito o altri carboidrati semplici.

Esami e controlli

Al fine di garantire elevati livelli di qualità e sicurezza del sangue e per tutelare la salute sia del

donatore, sia dei pazienti, ad ogni donazione il sangue prelevato viene sottoposto ai seguenti esami:

Esame emocromocitometrico completo. Esami per la qualificazione biologica del sangue e degli emocomponenti di seguito elencati.

In occasione della prima donazione vengono inoltre eseguiti i seguenti esami per la determinazione

dei gruppi sanguigni:

Fenotipo ABO mediante test diretto e indiretto. Fenotipo Rh completo. Determinazione dell’antigene Kell e, in caso di positività dello stesso, ricerca dell’antigene Cellano. Ricerca degli anticorpi irregolari anti-eritrocitari.

Inoltre, il donatore periodico è sottoposto, con cadenza almeno annuale, anche ai seguenti controlli ematochimici: glicemia, creatininemia, alanin-amino-transferasi, colesterolemia totale e HDL, trigliceridemia, protidemia totale, ferritinemia.

Dopo il prelievo

Dopo il prelievo il suggerimento è di reintegrare i liquidi e gli zuccheri con una seconda colazione più abbondante e di non svolgere attività o hobby rischiosi e strapazzanti per il resto della giornata.