Come conservare correttamente gli alimenti in frigo

Tutti conosciamo gli indiscutibili vantaggi portati da un elettrodomestico come il frigo, che ci permette di fare scorta di ogni genere alimentare, organizzando con anticipo pranzi e cene in base agli ingredienti a disposizione e senza che il cibo si guasti.

Ma come disporre e conservare gli alimenti in frigo? Spesso quando ci troviamo davanti a ripiani e termostato ci organizziamo seguendo l’istinto, inventando disposizioni e temperature, magari mentre lasciamo aperto il frigo, compromettendo, a nostra insaputa, la stessa salubrità dei cibi che contiene. Vediamo allora alcuni semplici accorgimenti per utilizzare al meglio il frigorifero.

Se non si conserva correttamente si corre il rischio di buttare via cibo perché marcito. Non basta avere l’ultimo elettrodomestico di moda per essere esperti in cucina. Sapere come funziona la conservazione degli alimenti è il primo passo, si tratta di un problema di spreco alimentare, ma anche di freschezza, di sapore e salubrità. Separare gli alimenti e mantenerli alla giusta temperatura, infatti, permette di conservare le proprietà chimiche, fisiche e nutrizionali dei cibi, e di evitare il loro deterioramento e la contaminazione crociata, ovvero il passaggio di eventuali microrganismi patogeni da un alimento all’altro.

Vediamo cosa c’è da sapere per conservare in frigo correttamente.

Temperatura

Una volta ricoperti gli alimenti con pellicola o alluminio, oppure dopo averli inseriti in appositi recipienti con coperchio ermetico, bisogna disporli in frigorifero in base alla diversa temperatura di cui necessitano. La prima buona regola è quella di impostare il termostato interno sui 4° – 5°, abbassando a 2° d’estate. Inoltre, è importante ricordarsi di aprire e richiudere velocemente lo sportello, per evitare cambi di temperatura che potrebbero compromettere le caratteristiche e la qualità degli alimenti. Per disporre il cibo in frigorifero occorre considerare che ogni zona mantiene una sua temperatura: la parte più fredda è la mensola più bassa (0° – 2°), poi la temperatura sale fino alle mensole più alte. Lo sportello è la parte meno fredda, insieme ai cestelli per frutta e verdura, che necessitano di minor refrigerazione.

Utilizzo dei ripiani

Occorre considerare che esistono dei tempi di conservazione degli alimenti, ma anche temperature ideali e, di conseguenza, disposizioni. A tal proposito, è facile capire come tra i consigli per conservare la carne ci sia quello di collocarla nella parte più fredda del frigorifero, quindi nel comparto più basso, al riparo da acqua e aria. Ricordatevi, inoltre, che solitamente la carne va consumata velocemente e non va conservata più di 3 giorni, a seconda del taglio e della tipologia. Anche il pesce va disposto nella zona del frigo più fredda e consumato entro 24 ore, altrimenti è preferibile congelarlo. La parte centrale del frigorifero (4° – 5°) è invece indicata per uova, latticini e per gli alimenti già aperti. Per conservare verdura e frutta, che si danneggerebbero a temperature troppo basse, bisogna disporle nei cassetti alla base del frigorifero (7° – 10°), con l’accortezza di non lavarle prima e di consumarle velocemente. Infine, le mensole all’interno dello sportello rappresentano la parte meno refrigerata (10° – 15°), per cui vanno bene per salse, bibite e burro.

Cosa non mettere in frigo

Non tutti gli alimenti necessitano di refrigerazione, ma anzi, in alcuni casi metterli in frigo potrebbe danneggiarli. È quanto avviene, ad esempio, al pane, che tende a diventare raffermo a basse temperature, oppure alla frutta e verdura non sufficientemente mature, che hanno bisogno di stare a temperatura ambiente come frutta esotica, fagiolini, pomodori, agrumi, cetrioli, zucchine.

Anche lo scatolame, le conserve e le salse ancora chiuse si possono tenere fuori dal frigorifero, così come i prodotti da forno non farciti, cereali e legumi, che altrimenti rischierebbero di prendere troppa umidità. Infine, vanno collocati fuori dal frigo anche olio, erbe aromatiche e spezie per condimenti. Evitare di riempire inutilmente il frigorifero con prodotti non adatti alla refrigerazione è una buona accortezza anche per mantenere la salubrità dei prodotti.

Cose da evitare

Un frigo stracolmo impedisce il passaggio dell’aria fredda tra gli alimenti, condizione che può compromettere la corretta conservazione del cibo impedendo la distribuzione della temperatura sui ripiani. Questo vale anche per i cibi caldi: ricordatevi di lasciarli sempre raffreddare fuori frigo in modo da evitare che si crei condensa o che si innalzi in modo drastico la temperatura interna dell’elettrodomestico.

Per evitare che i cibi perdano le loro caratteristiche nutrizionali o che si sviluppino microorganismi patogeni, è importante sapere come conservare in frigo, ma anche tenere d’occhio la scadenza. Il consiglio è quello di mantenere il cibo nelle scatole originali, dove sono indicate le informazioni utili

Conoscere le temperature più adatte agli alimenti e disporli con criterio, ci aiuta in primis ad evitare di buttare via cibo, ma anche a impedire il deterioramento degli alimenti. Questo infatti può comprometterne le caratteristiche e facilitare lo sviluppo di patogeni che, nei casi più seri, possono creare problemi gastrointestinali o di pelle.

Ricordatevi infine di pulire regolarmente il frigorifero e sperimentate la regola del “primo dentro primo fuori”: prendete fuori dal frigo e consumate per primi gli alimenti riposti per primi.