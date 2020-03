Come combattere lo stress ai tempi del Coronavirus: i consigli dell'OMS

In un momento di emergenza globale come questo caratterizzato da scenari incerti e bruschi cambiamenti di abitudini di vita, inevitabilmente nella nostra vita può presentarsi anche lo stress. Come scritto dall'Istituto Superiore di Sanità e sostenuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, è normale sentirsi tristi, confusi e spaventati durante una crisi, colpiti dallo stress sono poi anche i bambini, più agitati, inquieti ed insistenti nelle loro richieste. È nostro dovere aiutarli, come suggerisce l’OMS. Anche loro hanno bisogno di essere rassicurati, di avere spiegazioni ed essere ascoltati.

Lo stress e l'ansia possono comportare dei meccanismi controproducenti, di conseguenza è opportuno arginare questo tipo di emozioni negative. Ecco allora alcuni semplici rimedi proposti dall'OMS che possono aiutarci:

