Come raggiungere gli aeroporti di Catania, Palermo e Trapani da Agrigento

Dovete raggiungere i tre maggiori aeroporti dell'Isola da Agrigento e non volete o potere arrivare in auto? Ecco le informazioni sulle linee e le compagnie di trasporti che quotidianamente effettuano le corse da e per gli aeroporti di Catania, Palermo e Trapani.

Aeroporto Fontanarossa - Catania

Dall’aeroporto di Catania ad Agrigento parte l’autobus diretto di SAIS Trasporti Spa. Autolinee SAIS Trasporti Spa offre i collegamenti giornalieri tra Catania e Agrigento. Un biglietto solo andata costa 13,40 euro, andata e ritorno – 22 euro. La maggior informazione e gli orari potete consultare qui: Aeroporto di Catania – Agrigento.

www.saistrasporti.it

Aeroporto Falcone Borsellino - Palermo

Dall’aeroporto di Palermo ad Agrigento parte l’autobus diretto di Autolinee Sal Licata. Un biglietto costa circa € 12,60. Tutte le corse vengono effettuate esclusivamente nei giorni feriali. È possibile acquistare i biglietti presso le biglietterie, i rivenditori autorizzati e a bordo dell’autobus. La maggior informazione e gli orari potete consultare qui: Aeroporto di Palermo – Agrigento

www.autolineesal.it

Dalla stazione centrale di Palermo invece c’è un collegamento effettuato ogni 40 minuti da Trenitalia, chiaramente raggiungendo sempre in treno Palermo da Agrigento con le corse ordinarie giornaliere.

Aeroporto Vincenzo Florio - Trapani Birgi

L’aeroporto di Trapani è ben collegato con la città di Trapani e con le principali località della Sicilia occidentale.

Da Agrigento la ditta Lumia effettua trasferimenti quotidiani da e per l’aeroporto, qui si può controllare orari e giorni dei collegamenti: www.autolineelumia.com