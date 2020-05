I Luoghi del Cuore del Fai: continua l’ascesa della Scala dei Turchi

Continua l’ascesa della Scala dei Turchi di Realmonte nella classifica “I Luoghi del Cuore”, la campagna nazionale per i luoghi italiani da non dimenticare promossa dal Fondo Ambiente Italiano (FAI) in collaborazione con Intesa Sanpaolo.

La scogliera ha ricevuto una pioggia di click (961 voti) e si trova ben piazzata al 18° posto della classifica ufficiale del Fai, pronta a scalare ancora la vetta. Per contribuire alla scalata, a Realmonte pensano già alla costituzione un comitato.

"La Scala dei Turchi di Realmonte - commenta il presidente del Fai Sicilia Giuseppe Taibi - è il secondo sito siciliano (dopo il Giardino Inglese, ndr) tra i primi 20 in classifica. E' il primo sito agrigentino a raggiungere, in un tempo brevissimo, una posizione così alta in classifica. Ringrazio tutti per il grande impegno".