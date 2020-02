Decolla la raccolta differenziata a Montevago, il sindaco: "Raggiunto il 73,46%"

“Continua a crescere la percentuale di raccolta differenziata di rifiuti a Montevago: nel 2019 abbiamo raggiunto il 73,46% segnando un più 3,2% rispetto al 2018. Un ringraziamento per la preziosa collaborazione va a tutti i cittadini che continuano a mostrarsi particolarmente attenti al rispetto dell’ambiente e agli operatori ecologici e ai dipendenti comunali del settore per l’impegno mostrato nell’espletamento del servizio”.

Così il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo commenta i dati della raccolta differenziata relativi al 2019. Anche il prossimo anno, dunque, così com’è avvenuto per il 2017 e per il 2018, il Comune di Montevago dovrebbe ricevere il contributo regionale per aver superato il 65% di raccolta differenziata previsto dalla legge.