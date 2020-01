Aragona, riprende la distribuzione dei mastelli per la differenziata

Raccolta differenziata, ad Aragona riprende la distribuzione dei kit al fine di consentire a tutte le utenze domestiche ritardatarie di potere entrare in possesso dei contenitori necessari per il porta a porta.

La Sea, azienda incaricata del servizio in città, ha deciso di predisporre la riapertura dell’ufficio di distribuzione nei locali dell'ex carcere di via Vitello ad Aragona. L'ufficio rimarrà aperto domani giovedì 9 gennaio dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, venerdì 10 gennaio negli stessi orari e sabato 11 gennaio dalle 9 alle 13. La Sea ricorda agli utenti di Aragona, di munirsi di copia del documento di identità e del codice fiscale dell'intestatario della bolletta Tari, ed è consigliabile portare anche l'ultima bolletta pagata.

Eventuali delegati al ritiro dei kit per la raccolta differenziata dovranno munirsi di apposita delega, della copia del documento di identità e del codice fiscale del delegante intestatario della bolletta Tari e mostrare il proprio documento di identità. La distribuzione dei kit riguarda solo il Comune di Aragona e non quello di Comitini facente parte dello stesso ambito territoriale dove la procedura è stata conclusa già in precedenza.