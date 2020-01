Sempre più scuole dicono "no" alla plastica monouso: nuova tappa a Menfi

Continua il percorso di abrogazione dell’utilizzo della plastica monouso nelle scuole siciliane, che alimentano sempre più il numero di adesioni alla rete delle “Scuole Plastic Free per un futuro sostenibile” progettata da Marevivo e gli istituti Bersagliere Urso di Favara (AG) e l’Istituto Baccano di Roma

Venerdì 31 Gennaio infatti, si svolgerà una giornata di sensibilizzazione ambientale curata dai volontari della delegazione regionale siciliana di Marevivo sui temi dell’importanza del nostro ecosistema marino e sulla riduzione del consumo di plastica monouso. Nella stessa giornata, per invogliare a non acquistare l’acqua in bottiglie di plastica, saranno consegnate agli studenti dell’istituto le borracce in alluminio, donate dal deputato saccense Matteo Mangiacavallo.

Si stima infatti, che una classe in media di 20 studenti, annualmente consumi circa 4000 bottigliette di plastica, dato allarmante se riferito all’intero numero di classi di ogni singolo istituto.