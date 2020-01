Raccolta differenziata, ultime due settimane per il ritiro dei mastelli

Raccolta differenziata a Favara, ultime due settimane per i cittadini per dotarsi dei mastelli necessari per il porta a porta. La distribuzione delle attrezzature e del materiale informativo, iniziata lo scorso 25 novembre, continuerà infatti solo fino al primo febbraio secondo un calendario che tiene conto dell'ordine alfabetico legato al cognome dei singoli utenti. L'Iseda, azienda capofila del raggruppamento di imprese che hanno in appalto il servizio, informa infatti che fino al 18 gennaio infatti, è prevista la consegna dei kit ai cittadini il cui cognome inizia con le lettere M, N, O, P, Q, ed R, mentre nella settimana dal 20 gennaio al 1 febbraio, saranno serviti gli utenti i cui cognomi inizieranno con le lettere S, T, U, V e Z.

Le attrezzature ed il materiale informativo si possono continuare a ritirare nei locali ex Ipab con ingresso da Piazza d'Armi nella zona San Francesco di Favara. Gli uffici saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13.

Per il ritiro dei mastelli è necessario presentarsi negli uffici di Piazza D'Armi, con la tessera sanitaria dell'intestatario della Tari

anche in caso di delega.