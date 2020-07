"Comuni ricicloni", fra i premiati anche la piccola Calamonaci

Sempre più virtuoso il piccolo Comune di Calamonaci che - per quanto riguarda la raccolta differenziata - è stato insignito del premio per i "Comuni ricicloni" che verrà consegnato domani, venerdì 17 luglio, a Catania.

Il premio viene assegnato ai Comuni che superano oltre il 65% della raccolta differenziata e che quindi riescono a far ottenere ai cittadini un notevole risparmio economico.

Calamonaci continua a lavorare per portare il tenore di vita ad alti livelli dal punto di vista ecologico, dopo l’iniziativa del netturbino di

quartiere che sta avendo un grandissimo successo, il sindaco Spinelli non lesina il proprio impegno ed energie per dare ai suoi concittadini servizi d'alta qualità.