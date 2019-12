Colonnine di ricarica per auto elettriche, Asp concede aree

Agrigento prova ad essere sempre più green. L'Asp ha avviato una indagine di mercato per rintracciare degli operatori economici interessati a ricevere gratuitamente per l'installazione e la gestione di infrastrutture di ricarica per auto alimentate ad energia elettrica. Per l'Asp1 di Agrigento è di "fondamentale importanza la tematica del risanamento e della tutela dell'aria, tenuto conto - scrivono - delle implicanze sulla salute e sull'ambiente".

Tra gli obiettivi della scelta fatta anche quello di fornire servizi all'utenza valorizzando l'aspetto ambientale e la vivibilità degli spazi pubblici, sfruttando le tecnologie innovative.