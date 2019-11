Le migliori università dove studiare storia dell'arte

La vostra materia preferita è storia dell'arte e adorate visitare musei? Allora siete dei veri appassionati. L'Italia è un po' la culla della cultura occidentale e non c'è da stupirsi, quindi, se le nostre università pullulino di corsi di laurea riguardanti la gestione del patrimonio artistico.

Ma quali tra gli atenei offrono il percorso di studi più valido? Per rispondere oggettivamente a questa domanda, è necessario avvalersi delle classifiche del Censis; i corsi di laurea analizzati sono quelli triennali e il gruppo disciplinare di appartenenza è quello letterario-umanistico. Quest'ultimo si esplicita in arti figurative, della musica, dello spettacolo, conservazione e restauro, lettere, storia, filosofia e beni culturali.

Ecco allora la top five.



Università degli Studi di Ferrara

Al primo posto della classifica troviamo l'ateneo ferrarese. Il corso di studio a cui si fa riferimento è quello in Lettere, Arti e Archeologia. Dopo un primo anno comune, gli studenti possono scegliere tra due percorsi: Letteratura e Lingua oppure Archeologia e Arti. Quest'ultimo prevede la specializzazione in studi artistici, musicologici e archeologici, e offre una preparazione a 360 gradi sulla Storia dell'Arte, dall'Antichità all'Età Contemporanea.





Università degli Studi di Macerata

La medaglia d'argento tocca all’Università di Macerata che offre un corso di laurea triennale in Beni Culturali e Turismo. Il percorso didattico si sviluppa nel campo dei beni storici, artistici, archeologici, archivistici e ambientali. Inoltre, viene fornita un'adeguata preparazione anche in ambito socio-economico, manageriale e giuridico, con riferimento alla gestione del patrimonio.



Università di Bologna

Terzo posto per l'Alma Mater bolognese. L'Università del capoluogo emiliano gode di un'importante Scuola di Lettere e Beni Culturali. Al suo interno sono presenti i più svariati corsi, da Arti Visive ad Archeologia, da Filosofia a Storia. Naturalmente, UniBo offre anche una laurea triennale in Beni Culturali, la cui didattica, tuttavia, si svolge nella succursale di Ravenna. Il piano di studi è molto flessibile, il che permette di scegliere a quale periodo artistico avvicinarsi maggiormente.





Università degli Studi di Pavia

Conquista la quarta posizione l'Università di Pavia che offre agli studenti una laurea in Scienze dei Beni Culturali, dando la possibilità di scegliere tra tre percorsi diversi: Archeologico, Archivistico-librario e Storico-artistico. Quest'ultimo intende fornire nozioni artistiche, architettoniche e storiche, coniugandole con la museologia, la storiografia, la sociologia e le lingue straniere.





Università Ca' Foscari di Venezia

Ultimo, ma solo in questa top five è l'ateneo cafoscarino. L'UniVe offre quattro percorsi all'interno del Dipartimento di Beni Culturali: Archeologia, Economia dei Beni Culturali, Tecniche Artistiche e dello Spettacolo, Storico-artistico. Quest'ultimo fornisce allo studente un'ampia panoramica sulla Storia dell'Arte e anche sulla Critica. E' importante notare che l'ateneo veneziano è l'unico che, a livello statale, offre una laurea triennale in Economia e Gestione dei Beni Culturali.