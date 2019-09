Come affrontare i compiti e lo studio a casa dopo una giornata a scuola

Studiare a casa è una delle azioni quotidiane di tutti i nostri ragazzi , ma spesso è anche una delle più pesanti dopo una giornata di studio a scuola. Dunque, come si fa a studiare bene dopo un’intera mattinata passata in classe? La stanchezza può essere tanta, ma fare i compiti che vengono assegnati è una parte importante del proprio lavoro da studente.

Trovare un modo non è semplicissimo ma ecco una lista di consigli che potrà tornare utile per provare a trovare il metodo.

Studiare è bello

Studiare con metodo significa avere un insieme coordinato di strategie. Ma prima di tutto è necessario avere un’idea di studio positiva: pensare a cosa serve lo studio, cioè per crescere e migliorare. Capire cosa vi piace dello studio, come può servire e vederlo anche come una sfida rispetto alle capacità.

Organizzare e stabilire le priorità

Una delle cose più importanti da fare è senza dubbio organizzare il proprio studio: capire quali compiti sapere svolgere più velocemente e quali invece richiedono più tempo e fare una tabella di marcia che consideri anche gli impegni extrascolastici, come la piscina, gli amici, la passeggiata, la lettura di un libro di piacere. Con una buona organizzazione, lo studente sarà anche in grado di anticiparsi qualche compito e lasciarsi del tempo libero magari nel corso del weekend».

Tenere il diario e gli appunti in ordine

Per poter organizzare bene i compiti è necessario avere un diario in cui appuntare tutte le cose da fare. Stare attenti in classe quando l’insegnante e assegna le pagine da studiare e gli esercizi da completare, è già il primo esercizio per far si che a casa sarà davvero più semplice iniziare a studiare. Inoltre, se si è disordinati in classe, appena rientrati a casa il suggerimento è quello di mettere in ordine gli appunti e a non lasciare fogli sparsi dentro lo zaino

Stabilire quando e quanto studiare

E’ importante capire se aiuta fare una pausa appena tornati da scuola o se è meglio mettersi subito al lavoro sui compiti. Ad ogni modo, quando ci si sente stanchi e confusi, mettere in pausa il lavoro e concedersi ad esempio una merenda: è inutile rimanere a leggere pagine e pagine senza la giusta carica, rischierete solo di perdere del tempo: ritrovare quindi la concentrazione è fondamentale.

Sottolineare e riassumere

Sottolineare con colori o evidenziatori il libro di testo per mettere in risalto le cose più importanti, riassumere i concetti da imparare per averli sempre a portata di mano, ripetere ad alta voce o ad un genitore la lezione imparata: sono tante le strategie che si possono provare per massimizzare lo studio. Se poi si ha tempo e si è curiosi si può ad esempio approfondire ed integrare gli argomenti con una ricerca in biblioteca o al computer. In ogni caso, è importante ascoltare gli insegnanti in classe durante la lezione: questo aiuterà, offrendo l’opportunità di arrivare a casa avendo in parte già appreso le cose da studiare.