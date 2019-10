Sport, integrazione e formazione: i progetti della Fortitudo Moncada Agrigento

La tematica delle potenzialità dello sport nelle scuole apre sempre a nuovi progetti e nuove opportunità. Lo sport è una marcia in più nel corso della vita, da tanto a livello di benefici ed aspetti formativi; lo sport aiuta a risolvere situazioni, a essere sempre pronto ad affrontare la vita in tutte le sue sfaccettature; promuove il benessere fisico e sociale e va inteso non solo come performance volta al raggiungimento di prestazioni eccellenti, ma anche come incentivo all’aggregazione sociale, strumento di prevenzione e promozione della salute.

E’ proprio da tutti questi spunti e principi che prende il via il progetto Universo Scuola Fortitudo, un grande contenitore di progetti didattici per tutte le fasce d’età dalle scuole elementari alle superiori ideato dalla Fortitudo Moncada Agrigento e dove il basket si fa palestra di vita e si presta ad essere strumento di integrazione, formazione, aggregazione e perché no, laboratorio professionalizzante.

Eccoli i progetti, tutti mirati a coinvolgere gli studenti:

Crea con la EFFE

Fase del progetto dedicata ai più piccoli, alunni delle scuole elementari, avvicinandoli al basket e all'ambiente sano e pulito dei palasport attraverso la creatività. In occasione delle due maggiori festività del calendario, Natale e Pasqua, si realizzeranno dei mini concorsi di creatività per le classi delle scuole elementari per la creazione degli addobbi natalizi a tema per l'albero di Natale del PalaMoncada e che i piccoli artisti addobberanno insieme a giocatori della Fortitudo; così come per la festività di Pasqua con la creazione e decorazione dei palloni da basket; il pallone più bello e originale verrà votato dalla giuria composta dai giocatori e premiato durante la partita in casa della squadra con un attestato di merito e la maglia da gara autografata; tutti i lavori verranno esposti la bacheca del palasport.

Oggi mi sento giornalista sportivo

Il progetto è dedicato ai ragazzi frequentanti le classi delle Scuole Medie della Provincia. E’ articolato durante tutta la stagione di regular season, periodo in cui, gli istituti aderenti al progetto si alternano in occasione dei match casalinghi assistendo alle partite e alla successiva conferenza stampa; sarà poi compito dei docenti referenti del progetto selezionare i tre migliori articoli sportivi che saranno sottoposti all'attenzione della giuria interna Fortitudo, costituita da coach, direttore sportivo e addetto stampa e che sceglieranno l'articolo migliore premiandolo. Inoltre, tutti gli articoli scritti nel corso dell'anno saranno raccolti in un unico book che sarà pubblicato dalla società, oltre che una sezione dedicata sul sito ufficiale della squadra.

Il basket, una palestra di vita

Progetto riservato ai ragazzi degli Istituti Superiori nella fascia d'età compresa tra i 14 e i 18 anni che mira al coinvolgimento dell’intero Istituto aderente all’iniziativa attraverso due diversi momenti, uno prettamente tecnico sportivo ed uno di tipo didattico-sociale. Il progetto prevede l’organizzazione di alcuni incontri presso gli istituti aderenti all'iniziativa; gli incontri verteranno sui temi di accoglienza, sport e legalità e saranno organizzati e realizzati in collaborazione con gli utenti e i mediatori culturali dell’Associazione Acuarinto.

Fortitudo Moncada School Cup V Edizione

Arrivato alla sua V edizione è il torneo studentesco ormai diventato un momento di sport importante per gli Istituti della città di Agrigento e che tutti i ragazzi aspettano. Questa quarta edizione sarà organizzata a gironi; la finale si svolgerà nel mese di Marzo presso la struttura del PalaMoncada; in quell’occasione le rappresentative delle scuole superiori aderenti al progetto si sfideranno per il titolo finale. Al termine della giornata sarà effettuata la premiazione alla presenza dell’intera prima squadra della Fortitudo Agrigento.

Professionisti di domani

Anche questo progetto è dedicata agli studenti degli Istituti superiori e nello specifico degli ultimi due anni d'indirizzo. Il workshop è articolato in una intera giornata di lavoro presso il PalaMoncada, dedicato allo sviluppo delle professionalità che girano intorno al mondo della pallacanestro dalla figura del coach, al direttore sportivo, passando dall'addetto stampa e responsabile marketing, fino ad arrivare alle figure tecnico sanitarie come massaggiatori e fisioterapisti. Durante l'intera giornata gli studenti partecipano a seminari a tema sui vari aspetti tecnico-sportivi-organizzativi che riguardano la costituzione e organizzazione di una società professionisti di A2, inoltre avranno la possibilità di assistere ad un intero allenamento della prima squadra incontrando poi i giocatori a cui rivolgere domande e curiosità.