Come scegliere lo zaino adatto per la scuola

Tornare sui banchi di scuola con uno zaino nuovo e di qualità è un ottimo modo di cominciare l’anno scolastico: scegliete i migliori zaini per la scuola elementare, per le scuole medie e superiori per i vostri bambini. Tornare sui banchi di scuola con uno zaino nuovo e di qualità è un ottimo modo di cominciare l'anno scolastico.

Lo zaino è uno di quegli accessori su cui non si può lesinare, perché la sua qualità e resistenza determinano la postura e il benessere della schiena dei nostri ragazzi che lo porteranno per un intero anno, oltre al fatto che migliore è la qualità, migliore sarà la resa e durata dello zaino stesso, magari per un periodo maggiore che un singolo anno.

Dunque, scegliete sempre prodotti realizzati con ottimi materiali e che siano resistenti, preferendo, in base alle esigenze, modelli dotati di imbottiture e tasche, per sopportare il peso dei libri e per organizzare al meglio lo spazio, oppure optate per modelli con le ruote che possono essere trascinati come un trolley, soprattutto per i più piccoli.

Acquistare i migliori zaini per la scuola, però, non vuol dire per forza spendere tanto, potete infatti risparmiare molto acquistandoli online: su Amazon, nella sezione dedicata al Back to School ci sono tantissimi sconti sul materiale scolastico in vista del ritorno a scuola.

Come scegliere lo zaino per la scuola

Un buono zaino per la scuola deve avere le bretelle larghe e ben imbottite, la cintura in vita e lo schienale imbottito e rinforzato. Grazie alle bretelle larghe potrà evitare qualsiasi tipo di dolore alle spalle mentre lo schienale imbottito e rinforzato è necessario soprattutto per i bambini per evitare i contraccolpi da camminata. Infine la cintura in vita assicura meglio lo zaino in vita senza farlo muovere troppo.

Se state scegliendo uno zaino per la scuola elementare assicuratevi che abbia anche le fasce catarifrangenti che, soprattutto nelle giornate invernali più scure, segnala la presenza del bambino per strada.

La scelta di uno zaino per le scuole medie implica una maggiore attenzione: si portano più quaderni e libri, quindi deve essere capiente. In questo caso potrete optare per uno zaino trolley capiente ma separabile in modo da poterlo lavare.

I migliori zaini per le scuole superiori sono quelli capienti e con tante tasche. Sono le due caratteristiche fondamentali e utili per uno studente più indipendente anche se tra gli studenti delle superiori è sempre più diffuso l’utilizzo di borse, sacche e tracolle.