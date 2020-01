I consigli per una sana merenda a scuola

Una delle domande quotidiane delle mamme è quella degli snack da portare a scuola per i bimbi. Tutte vorremmo che il loro spuntino mattutino fosse sano e goloso, nutriente e sfizioso ma senza appesantirli. Vorremmo evitare merendine ipercaloriche, zeppe di grassi saturi, coloranti e conservanti. Ma cosa portare? Tra la scuola, i compiti a casa, le attività sportive pomeridiane e le lezioni di musica, le giornate dei nostri bambini sono spesso molto impegnative. Per questo è fondamentale che i piccoli inizino la giornata nel modo giusto cercando di non trascurare colazione a casa e merenda a scuola, fondamentali per fornire loro tutta l’energia di cui hanno bisogno.

Il modo più semplice per evitare il rischio di mangiare male a merenda è quello di giocare d’anticipo e attrezzarsi per invogliare i bambini, anche nell’ora dello spuntino, a scegliere un’alimentazione sana e nutriente come ad esempio le merende preparate in casa.

Ecco qualche consiglio utile su come organizzare la merenda dei bambini a scuola in maniera sana e genuina:

Torte fatte in casa

Nutrire i bambini in maniera sana non significa escludere completamente i dolci dalla loro alimentazione. L’importante è ridurre al minimo il consumo di merendine confezionate e sostituirle con un dolce preparato in casa con ingredienti genuini e senza conservanti.

Potreste provare a realizzare un buon ciambellone integrale ricco di fibre o dei gustosi brownies realizzati con il pane raffermo avanzato.

E se i vostri figli proprio non riescono a dire no a una fetta di pane e nutella, potrete optare per questa soluzione non più di una o due volte a settimana.

Biscotti

Con i cereali per la colazione potrete preparare dei buonissimi biscotti da inzuppare nel latte a colazione o da sgranocchiare durante la merenda a scuola. E con i cereali potete preparare anche delle gustose barrette fatte in casa, perfette non solo per la merenda dei piccini ma anche per quella dei grandi. Un’ottima alternativa per la merenda è anche il tradizionale muesli fatto in casa, con il miele o con lo zucchero di canna. Molto appetitoso e nutriente: può piacere.

Pane e marmellata

Un’idea semplice e classica ma anche sana e genuina soprattutto se la marmellata la preparate in casa con la frutta di stagione.

Frutta

I bambini si sa, non amano particolarmente la frutta. Ecco allora un piccolo trucco per far apprezzare loro mele, arance, mandarini, melone, uva e così via. Il segreto è presentarla loro sotto forme creative e fantasiose. In alternativa alla frutta fresca riempite un piccolo contenitore ermetico con un po’ di frutta secca. Uva passa, mandorle, noci e nocciole: l’importante è verificare prima con il pediatra che i piccoli non siano allergici a tali alimenti e non esagerate con le quantità.

Panino

Il panino imbottito, Ia merenda più classica in assoluto: per una merenda sana e nutriente, provate a camuffare la lattuga con il formaggio o il tipo di affettato che il bimbo preferisce. Se poi avete un po’ di tempo a disposizione, potete pensare di preparare in casa il pane.