Tutti a scuola: cosa mettere negli zaini

Ci siamo quasi, Settembre è arrivato e si avvicina anche il momento del rientro a scuola sui banchi per tanti studenti di tutte le cassi e fasce d’età. E con il rientro a scuola oltre che i ragazzi fanno i conti, nel vero senso della parola, anche i genitori che devono far fronte oltre che all’acquisto dei libri di testo anche di tutto il necessario per affrontare il nuovo anno scolastico.

Ma come orientarsi nell’infinito mondo di astucci, diari, cartelle e zaini, cosa è necessario, cosa è utile, cosa superfluo e come risparmiare.

Intanto abbiamo qui di seguito provato a sintetizzare il kit perfetto per le tre fasce scolastiche; nello specifico, comprendono rispettivamente:

per le scuole elementari : zaino, diario, astuccio a zip completo di

penna, matita, gomma per cancellare, temperino, colori e pennarelli, 1 quaderno maxi a righe, 1 quaderno maxi a quadretti e 1 quaderno ad anelli;

: zaino, diario, astuccio a zip completo di penna, matita, gomma per cancellare, temperino, colori e pennarelli, 1 quaderno maxi a righe, 1 quaderno maxi a quadretti e 1 quaderno ad anelli; per le scuole medie : zaino, diario, astuccio a bustina con penna e matita, rubrica, compasso, riga, 2 squadre, 2 quaderni maxi a righe e 2 a quadretti;

: zaino, diario, astuccio a bustina con penna e matita, rubrica, compasso, riga, 2 squadre, 2 quaderni maxi a righe e 2 a quadretti; per le scuole superiori: zaino, diario, astuccio comprensivo di matita, penna, gomma per cancellare e tempera matite, 4 quaderni maxi (due righe e due a quadretti).

Ma come possiamo provare a risparmiare per l’acquisto?

Ecco alcune offerte online che possono andare incontro all’esigenza di risparmiare qualcosa puntando sulla quantita:

- kit quadernoni

- kit scuola media

- kit disegno