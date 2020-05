A Favara la scuola politica per ragazze che vogliono studiare da primo ministro

Cosa vuoi fare da grande? E’ una di quelle domande complicate a cui è difficilissimo rispondere, così come il dubbio emblematico quando alla soglia dell’inizio delle scuole superiori ci si approccia per la prima volta al mondo adulto.

Ci avete mai pensato se la risposta a quella domanda fosse, il politico, primo ministro, occuparsi di affari internazionali?

Oggi quel desiderio e quell'ambizione possono realizzarsi perchè è nata Prime Minister, una scuola che prima non c’era, perché è una scuola di politica e dedicata alle ragazze dai 14 ai 18 anni.

Nata dall’intuizione e dalla volontà di un gruppo di sognatrici e fiorita nel luogo più improbabile, come Favara, casa di due visionari coraggiosi che vanno oltre l’impossibile, Florinda Saieva e Andrea Bartoli, operatrice culturale lei, notaio lui, che a Favara hanno impiantato in dieci anni una delle più importanti realtà di sperimentazione artistica e rigenerazione del territorio, portando nei cortili di Favara pezzi di Giappone, Berlino, San Francisco e trasformando questi luoghi in un polo d’attrazione per l’architettura di tutto il mondo.

La scuola nata a Favara, ha anche due nuove sedi a Napoli e Torino e i corsi in queste settimane sono in digitale e quindi aperti alle giovani di tutta Italia.