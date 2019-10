L'importanza di conoscere una seconda lingua

Ci rendiamo conto dell’ importanza dello studio di una lingua straniera nel momento in cui incrociamo persone di altre culture, apprezziamo tradizioni e costumi di altre nazioni o abbattiamo le barriere che dividono i popoli.

Imparare a parlare una nuova lingua contribuisce ad accrescere la propria autostima oltre che migliorare le prospettive occupazionali. Data la continua trasformazione della società e la crescente richiesta di personale qualificato da parte delle aziende del territorio, è importante venire incontro alle esigenze del mercato del lavoro fornendo agli studenti e ai lavoratori tutti gli strumenti necessari per far fronte, in modo sicuro e consapevole, alle sfide che il mondo del lavoro presenta, prima tra tutte la conoscenza dell’inglese o di una seconda lingua straniera.

Introdurre l’insegnamento della lingua straniera non significa solo far conoscere il linguaggio di altri popoli, ma consente ai ragazzi di prendere coscienza del fatto che esse sono comunque diverse dalla propria. Però le scuole hanno alcuni difetti, in particolare il fatto di basare l’insegnamento solo sui libri e le lezioni frontali, quando sarebbero opportune anche le esperienze.

Stessa cosa vale per chi lavora: si fa un’esperienza di lavoro all’estero si ha la possibilità di imparare la lingua del paese ospitante e anche una maggiore probabilità di trovare lavoro lì o comunque al rientro in Italia, poichè molti datori di lavoro vogliono assumere dipendenti con esperienza alle spalle ma soprattutto che possano interfacciarsi con i mercati esteri.

Senza alcun dubbio poi, la conoscenza delle lingue ha un alto valore come arricchimento del proprio bagaglio culturale; i giovani d’oggi dovrebbero essere stimolati allo studio delle lingue straniere, perché esse rappresentano un valore aggiunto nello studio, nel mondo del lavoro, nella società.

Una volta conclusi gli studi, molti giovani lasciano il proprio paese per cercare un buon posto di lavoro all’estero. Questo avviene soprattutto a causa della scarsità o dell’assenza di buone opportunità lavorative; così come nelle aziende, la conoscenza delle lingue straniere può offrire maggiore opportunità di crescita.

Anche nella società non poche sono le occasioni in cui la conoscenza della lingua dà vantaggi sia per i viaggi di piacere sia per lavoro.

Definire l’importanza della conoscenza delle lingue straniere equivale a definire uno degli elementi propri della natura umana : il bisogno di comunicazione.

E allora, visto che la scuola offre il minimo indispensabile di formazione per la lingua straniera, così come per chi vuole studiare da solo per affrontare un colloquio di lavoro o un’esperienza all’estero, o semplicemente per cultura personale, vediamo a chi rivolgersi sul territorio e gli strumenti che ci offre il mondo del web per impararla.

Scuole private

EuroLingue School: via Unità d'Italia 62, Agrigento

Centro Scolastico Marconi

Corsi Online

Tes Lingue Online

Babel

VocApp

Duolingo