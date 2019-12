Avon Businnes Party

Siete amanti del beauty e della cura della persona? Allora non potete perdere l’appuntamento di quest'oggi fino alle ore 16.00 organizzato da Avon presso il Gran Hotel Mosè di Agrigento.

“Avon Business Party”è un evento di formazione dedicato ai Consulenti consolidati e ai potenziali nuovi Consulenti, durante il quale verrà spiegata l’Opportunità di guadagno e verrà fatto training sui prodotti di qualità del portafoglio Avon. Non mancheranno inoltre riconoscimenti per le performance dei migliori Consulenti e un momento dedicato alle testimonianze degli Avon Leader che racconteranno la loro esperienza e il loro modo di fare business, ispirando, coinvolgendo ed entusiasmando attuali o futuri Consulenti che hanno il desiderio di crescere, perseguire questa attività e incrementare i propri guadagni.

Un’opportunità di crescita, confronto e formazione e perché non anche magari di trovare lavoro o comunque un’entrata per i nostri guadagni.

Un’occasione per socializzare, conoscere nuove persone e svolgere un’attività divertendosi: Avon è infatti una rete unica, potente, in grado di valorizzare la bellezza, favorire e incoraggiare relazioni sociali, permettendo l’incontro tra persone, anche differenti tra loro, per estrazione e cultura, ma accumunate dallo stesso desiderio di sentirsi realizzate.

Grazie ad Avon, ognuno può diventare imprenditore di sé stesso attraverso un’attività indipendente e un’opportunità di guadagno flessibile, compatibile con qualsiasi stile di vita poiché permette di organizzarsi e stabilire la propria giornata in maniera del tutto autonoma.

L’Osservatorio della Bellezza realizzato da Avon Italia e dedicato all’attività di Consulente ha messo in luce alcuni aspetti interessanti della professione e del suo ruolo sociale:

per il 31% rappresenta il primo lavoro, temporaneo o definitivo, e per il 39% un secondo lavoro integrato all’impiego principale

la gestione flessibile del tempo è uno dei vantaggi di questa professione (33%) insieme all’opportunità di socializzare e conoscere nuove persone (27%)

nella sfera personale i benefici più importanti sono la possibilità di divertirsi in compagnia degli amici mentre si lavora (33%) e di poter dedicare tempo ai propri cari (20%), gestendo in modo agevole le esigenze quotidiane (20%)

offrire prodotti di qualità ma accessibili (51%) diventando un punto di riferimento nel mondo della bellezza (36%)

Per informazioni su come diventare Consulente: https://www.avon.it