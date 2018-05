“Zone d’ombra nel processo analitico", incontro allo Spazio Reverie

La proposta del ciclo di seminari di Spazio Reverie per l’annualità 2017-2018 trova il suo filo rosso nel tema della “Fragilità nella relazione terapeutica, fragilità nelle relazioni”, intesa come condizione esistenziale, non psicopatologica, bensì come dimensione vitale e creativa. Ed è in riferimento alla cura che dedichiamo uno spazio alla dimensione della fragilità nella relazione terapeutica.

Il 12 maggio dalle 10.00 alle 13.00, in via Giovanni XXIII n° 94, si terrà, la conferenza della Dott. ssa Bianca Gallerano , Psicologa Analista CIPA (Centro Italiano Psicologia Analitica): “Zone d’ombra nel processo analitico. Incidenti, collusioni e stati regressivi della mente”. Al dibattito interverrà Igea Patermo, Psicologa Analista CIPA e membro consiglio direttivo Spazio Reverie.

Il seminario affronterà il tema delle criticità del processo psicoterapeutico da una prospettiva junghiana. Tale prospettiva pone in luce il ruolo che la personalità del terapeuta svolge all’interno della cura.