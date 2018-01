A Menfi l'incontro sulla scienza e proposte per la salvaguardia del comparto pesca

ll Wwf Sicilia Area Mediterranea ha organizzato un incontro nella Biblioteca comunale di Menfi per venerdì pomeriggio 2 febbraio. Si parlerà di mare e dell’autorizzanda pesca sperimentale del cicirello e rossetto che apre pericolosi squarci alla pesca illegale del novellame.

A relazionare su questo argomento saranno il Comandante della Guardia Costiera di Sciacca, Tenente di Vascello Sebastiano Sgroi, l’esperto di questioni marine, Domenico Macaluso, e il Direttore e Delegato regionale WWF Italia, Franco Andaloro.

Saluteranno i lavori il Sindaco di Menfi, Vincenzo Lotà, l’assessose allambiente, Rosa M.L. Sanzone, e per il WWF l’arch. Giuseppe Mazzotta e Dylan Pelletti.

Pesca, mare, ambiente, bellezza, sviluppo, turismo, economia, risorse, tutti termini di cui spesso si abusa. Per questo motivo si cercherà di dare una spiegazione legale e scientifica alle preoccupazioni e proposte che il WWF intende portare avanti per non impoverire il mare Mediterraneo e le marinerie che in un rapporto simbiotico devono supportarsi reciprocamente.