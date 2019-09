Wellness in Motion: rimettersi in forma con abbonamenti annuali e semestrali scontanti del 20%

Oggi è il giorno, quel gionro, è il 1 Settembre e cosi come per il primo dell'anno scattano sempre i buoni propositi: dieta, studio, lavoro, rinnovare casa, comunque iniziare qualcosa.

E tra questi buoni propositi da sempr in pole position c'è il rimettersi in forma dopo qualche stravizio estivo; si sa, in estate ci sono molte più occasioni per uscire, e perder d'occhio la stanghetta della bilancia. Ecco allora che il 1 Settembre suona la campanella e tutti pronti a rimettersi in carreggiata.

Ma dove andare e a chi rivolgersi, e sopratutto come barcamenarsi nell'infinito mondo del fitness?

La Palestra Wellness In Motion è ciò che fa al caso nostro; specializzata in attività aerobiche, ginnastica correttiva, posturale, allenamento di tonificazione e pesistica. Grazie ad una consolidata esperienza nel settore, frutto di anni di attività svolti con passione e dedizione verso i clienti, la palestra rappresenta oggi una garanzia per i suoi corsi di qualità, nonché un assoluto punto di riferimento per chi ama prendersi cura del proprio corpo in tutta la provincia di Agrigento. Ad accogliervi troveret personale specializzato e tantissime offerte per Abbonamenti Annuali, Semestrali e Carnet di Lezioni con un 20% di sconto.

Le condizioni: