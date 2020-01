Week end in piazza San Francesco, musica e movida a cielo aperto

Tutto pronto per il week end in piazza San Francesco, musica e movida fino a tarda sera. Si comincia venerdì 10 gennaio con il “Friday in rock”.

La selezione musicale è affidata a Giuseppe Di Giacomo. Sabato 11 gennaio alle 23 ancora movida e divertimento con l’evento “Piazza grande”. La selezione musicale, anche per il sabato, è affidata a Giuseppe Di Giacomo.