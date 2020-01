Vedere, interpretare e catturare via al workshop di Fabio Florio

Vedere, interpretare e catturare via al Workshop di tecnica fotografica e sviluppo digitale, a cura di Fabio Florio. Sabato 25 e domenica 26 Gennaio a I"Immagina". Il workshop di fotografia della durata di due giorni, condotto dal fotografo professionista Fabio Florio, sarà articolato in due parti.



La prima parte è dedicata all’educazione dello sguardo fotografico: composizione fotografica, analisi qualitativa di un’immagine e tipologie fotografiche: ritratto, paesaggio, reportage etc.



La seconda parte si concentra sullo sviluppo digitale dei files prodotti dalla vostra macchina digitale, per interpretarli e processarli attraverso la post-produzione, tecnica fondamentale per apportare ulteriore valore qualitativo all’immagine senza stravolgerne il significato ed il contenuto.