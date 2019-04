Valle dei Templi gratis al pubblico, cultura e cinema: il week end

Primo week end di aprile, diverse le iniziative in programma nell’Agrigentino. Valle dei Templi aperta al pubblico gratuitamente, ma anche teatri e cultura. Tutto quello che c’è da sapere sul fine settimana in città.

Ecco gli eventi:

Domenica, in occasione dell'apertura gratuita del Parco Archeologico della Valle dei templi di Agrigento, il Wwf Sicilia Nord occidentale organizza un'escursione archeologica all'interno del parco. Il gruppo sarà guidato alla scoperta dei templi greci dall'architetto Angela Maria Giglia, attivista del Wwf Area mediterranea.

Sabato 6 aprile 2019, alle 21 e domenica 7, alle ore 18 al teatro della Posta Vecchia di Agrigento, ottavo appuntamento con la rassegna teatrale organizzata dall’Associazione Culturale TeatrAnima di Agrigento “Mariuccia Linder - Una vita per il teatro il teatro per la vita”, dedicata a Mariuccia Linder, attrice agrigentina prematuramente scomparsa nel maggio del 2011.

#Plasticfree" è ben più di uno slogan. E’ la voglia (ma anche la necessità) di farla finita con l’eccesso di plastica che inquina l’ambiente, trasformando il mondo in un’immensa pattumiera.

Ultimo appuntamento della “Rassegna Teatrale di Ribera Città delle Arance”, organizzata dall’Associazione Culturale “92ZERO16”, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Ribera e la preziosa collaborazione dell’associazione socio culturale S. Michele Arcangelo di Calamonaci, del comitato provinciale di Agrigento Libertas e Radio Torre Ribera.

Venerdì 5 aprile, all’hotel Dioscuri bay Palace a San Leone, si terrà il convegno. "I lavori pubblici: la qualità del progetto per il rilancio socio economico del nostro territorio".

Venerdì 5 aprile alle 20 presso l’auditorium “San Nicola” a Grotte , si conclude il ciclo di film dal titolo “Il cinema di Gian Paolo Cugno”, organizzato dll’ associazione culturale Nino Martglio. L’ iniziativa, ideata e diretta da Aristotele Cuffaro ha previsto la proiezione di due film del regista siciliano.

Pasqua alle porte: prendono il via le iniziative in agenda dell’Associazione Onlus “Volontari di Strada” di Agrigento, a favore delle famiglie bisognose, che si articoleranno per tutto il mese. Si comincerà sabato 6 e domenica 7 aprile, in piazza Cavour, dalle ore 9.00 alle 13.00, insieme con i bambini della Real Basket Agrigento, società sportiva con la quale i Volontari di Strada, lo scorso mese di Gennaio, hanno sottoscritto un accordo, all’insegna del binomio “Sport e Solidarietà”, con l’obiettivo di portare avanti i valori che legano il volontariato al mondo dello sport.

Venerdì 5 aprile, alle ore 17:30 ad Aragona, Cripta della Chiesa Madonna del Rosario, incontro pubblico, di sensibilizzazione contro il tabagismo promosso dal Rotary Club Aragona Colli Sicani in collaborazione con la LILT Sez. di Agrigento.

Sabato 6 e domenica 7 al teatro San Francesco di Favara, via alla commedia "Fortuna con la F maiuscola", messa in scena dell'omonima commedia di Edoardo De Filippo.

Domenica 7 dalle 10 al museo "Griffo" di Agrigento visite guidate dedicate al tema della "Cultura dell'accoglienza", con "ciceroni" particolari come gli studenti del liceo scientifico "Leonardo" e i minori non accompagnati di due cooperative che operano in città con i migranti.

Correnti artistiche, capolavori, autori. Sono il contenuto di una serie di incontri di una nuova iniziativa promossa dal Comune di Sciacca, Assessorato alla Cultura, biblioteca comunale “Aurelio Cassar”. L’iniziativa ha per titolo “d’Arte” e ha l’obiettivo di far conoscere i protagonisti della storia dell’arte, per apprezzarne il valore.

Sciacca ospiterà domenica prossima, 7 aprile, il Lions Day distrettuale. Un evento, patrocinato dal Comune di Sciacca, che radunerà in piazza Scandaliato i soci dei Lions club provenienti da tutta la Sicilia alla presenza del governatore Vincenzo Leone. Diverse le iniziative previste, tante a carattere sociale.