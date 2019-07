"Una domenica d’allora", l'evento al Caffè Letterario: il programma

Mercoledì 17 luglio, alle 21.30, presso Il Caffè Letterario "Luigi Pirandello", nel piazzale Caos, a pochi metri dalla casa natale del sommo drammaturgo, si terrà la presentazione del cortometraggio di Giuseppe Galluzzo intitolato "Una domenica d’allora”, prodotto da Diego Duran. L’evento è organizzato in collaborazione con l'associazione "TTT"e il Parco Letterario “Luigi Pirandello”. Il regista e interprete della storia accompagnerà lo spettatore in un piccolo viaggio tra i ricordi della sua città tanto amata. Andrà alla ricerca di certi sapori e di vecchie conoscenze appartenenti ad un momento spensierato della sua vita: l’infanzia.

L’obiettivo principale di questo racconto sarà quello di rivalutare la spensieratezza umana, ricordare e cercare di riacquisire, con semplicità, piccole gioie, eliminare per dieci minuti pensieri politici e problematiche economiche.

L’autore dell’opera, Giuseppe Galluzzo, è nato ad Agrigento e vive tra Porto Empedocle e Bologna. Ha interpretato varie commedie teatrali e ha prodotto e interpretato molteplici cortometraggi, tra cui “ Memorie dal cuore”, “ The love must go on” e “ Sotto lo stesso cielo”. E’ protagonista di cinque videoclip musicali diretti e musicati da Massimiliano Gallo, tra i più importanti: “ Cu ti lu dissi” e “ Tough love”.

Dal 2017 è uno dei protagonisti del festival “Muri di versi” di Bologna, rappresentazione artistica la cui attività si basa sulla divulgazione poetica e letteraria.

Nel corso dell’evento l’attore, affiancato da Gaetano Di Ballo, presidente della TTT, eseguirà una presentazione del cortometraggio (8 minuti circa) spiegandone le tematiche e i motivi che lo hanno spinto a voler condividere questa sua storia con il pubblico. A fine proiezione ci sarà uno scambio di opinioni, si parlerà delle impressioni e delle sensazioni provate durante la visione del lavoro.