Capodanno a Ravanusa, in piazza con Carolina Marquez

Ravanusa si prepara come ogni a riempire la piazza primo maggio per ballare sotto le stelle fino alle 5 del mattino. Anche quest'anno l'Amministrazione comunale retta dal sindaco D'Angelo unitamente all'Assessore allo spettacolo Gianfilippo Lombardo, hanno stilato il programma delle festività Natalizie dove ovviamente la parte del leone la fà la notte di san Silvestro. Dieci DJ e vocalist animeranno per più di cinque ore la piazza e far ballare i tanti che scenderanno davanti la Chiesa Madre per augurarsi un buon 2018. La stella della serata sarà Carolina Marquez, una delle regine della musica Dance degli ultimi 10 anni. Artista di tiratura internazionale.

Uno spettacolo che si preannuncia stellare con la vocalist pronta a mandare in delirio tutti i suoi fans. Caroina Marquez è tra glia artisti più seguiti nei social e vanta diversi successi musicali che hanno dominate le classifiche dance europee. L'invito dell'Amministrazione, rivolto ai tanti giovani dei paesi limitrofi, come ci ha detto l'assessore Gianfilippo Lombardo, è quello di venire a ballare con noi a Ravanusa senza esagerare con l'alcool perchè voglaimo sia una giornata di festa per tutti