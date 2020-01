Alessio Sakara in città, discoteca a cielo aperto e mostre: ecco il week end

Nuovo week end in città. Musica, movida e tanto altro per un fine settimana ricco di iniziative. Torna l’appuntamento con la discoteca a cielo aperto in pieno centro cittadino, ma anche mostre e tanto altro. Al liceo "Politi" arriva Alessio Sakara per un evento unico nel suo genere.

Tutto pronto per il week end in piazza San Francesco, musica e movida fino a tarda sera. Si comincia venerdì 10 gennaio con il “Friday in rock”.

Al teatro Re Grillo di Licata va in scena la tragedia “Caino coscienza di Dio”. L’evento si terrà sabato 11 gennaio alle 18 e 30. Presenta Maria Bernasconi, introduce Maria Grazia Cimino.

Dopo il grande successo di critica e di pubblico, ottenuto con lo spettacolo “Figlie di Eva”, con Maria Grazia Cucinotta, Vittoria Belvedere, Michela Andreozzi e Marco Zingaro, che ha entusiasmato la numerosa platea del Cine Teatro Lupo, venerdì 10 gennaio 2020, arriva il secondo appuntamento della Rassegna Teatrale “Ribera Città delle Arance”, organizzata dall'Associazione Culturale “92ZERO16”, con il patrocinio del Comune di Ribera e la direzione artistica di Enzo Raffiti.

Ha suonato nelle principali discoteche d'Italia e non solo, oggi farà tappa al Fabrik. Si tratta di Luca Agnelli, producer che ha raggiunto vette come Drumcode e Soma.

Sabato 11 gennaio 2020 alle 17.30, presso la Torre Carlo V a Porto Empedocle, sarà inaugurata “I colori dell’Universo”, personale di pittura dell’artista agrigentina Carmelina Guarneri. L’evento, patrocinato dal Comune di Porto Empedocle , è organizzato dalla sezione provinciale e cittadina dell’AICS. A fianco della pittrice, la sindaca della città di Porto Empedocle, dott.ssa Ida Carmina, i critici dott. Beniamino Biondi e prof. Carmelo Capraro, le artiste Avv. Eva Di Betta e Daniela Ilardi nonché il giovane talento musicale Gaetano Inguanta. Moderatrice Giada Attanasio.

Alessio Sakara fa tappa ad Agrigento. Il “Legionario”, è un gighter professionista nelle arti marziali miste che combatte per la Promotion Statunitense Bellator mma, di cui è “Ambasciatore” per l’Italia, nonché unico italiano ad aver svolto competizioni per 8 anni per l’organizzazione Ufc ed attuale unico soggetto autorizzato in esclusiva a rappresentare l’America Top Team.

L'universo privato di Leonardo Sciascia "immortalato" in scatti d'autore del fotografo Angelo Pitrone sarà in mostra alla Fam gallery di Agrigento, fino al 12 gennaio 2020. In mostra sono venticinque ritratti che Angelo Pitrone, allora trentenne, scattò a Sciascia tra gli anni 1985 e 1989, anno della sua scomparsa.