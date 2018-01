Terzo trofeo podistico arancia di Ribera Dop

Anche quest’anno il consorzio di tutela dell’Arancia di Ribera DOP assicura la sua partecipazione al 3 trofeo podistico “Arancia di Ribera DOP, durante il quale circa 200 atleti potranno fare il pieno di energia con una spremuta di arancia di Ribera.

La manifestazione sportiva, organizzata dalla Polisportiva “Athlon” Ribera, dal comitato provinciale ACSI, dall’amministrazione comunale riberese e dal Consorzio di tutela Arancia di Ribera DOP, si svolgerà domenica 14 gennaio 2018, con punto di incontro nella via Berlinguer, dove si ritroveranno i numerosi atleti provenienti da tutta la Sicilia, che dalle 9 potranno procedere alla registrazione e ricevere i pettorali ed i microchip per partecipare alla gara.

La partenza è prevista alle 10 su un percorso urbano di sei chilometri, che si snoderà lungo le strade del nuovo quartiere residenziale della Città delle Arance. Dopo l’arrivo, a mezzogiorno circa, è in programma la premiazione degli atleti, con targhe e coppe e con la degustazione delle Arance di Ribera DOP.

L'evento coniuga la passione con lo sport al desiderio di conoscere gli aspetti più significativi del territorio. In questo importante contesto si inserisce l’arancia di Ribera DOP, eccellenza dell’agroalimentare italiana, unico agrume a Denominazione di Origine Protetta, con l’obiettivo di diffondere tra le fasce giovanili che abitualmente praticano lo sport, i principi di una corretta e sana alimentazione, la conoscenza dei benefici derivanti dall’apporto equilibrato di frutta nella dieta e valorizzare l’Arancia di Ribera DOP.