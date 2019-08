Al teatro Costabianca in scena "Camicette bianche"

“Camicette bianche” tratto dall’omonimo libro di Ester Rizzo ed adattato dal regista Marco Savatteri, è un musical che ricorda come i siciliani siano stati un popolo di migranti.

“Correvano i primi anni del 1900, e i nostri nonni cercavano fortuna attraversando l'Oceano. Portavano con sé sogni e disperazione. In mare siamo stati anche noi. Ed è stata anche Clotilde Terranova, ragazza di 19 anni, siciliana, che lavorava in una fabbrica in cui producevano "camicette bianche", e che andò a fuoco nel 1911…”

Lo spettacolo fa parte della rassegna teatrale della manifestazione “Scala dei Turchi – Costabianca 2019” ed è opera della compagnia “La Casa del Musical”, organizzato in sinergia dall’Associazione Culturale Acuarinto e dal Comune di Realmonte. Andrà in scena martedì 6 agosto alle ore 21:30, al Teatro Costabianca di Realmonte.