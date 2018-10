"Sulla mia pelle" allo spazio Temenos, collegamento anche con Ilaria Cucchi

Due iniziative dedicate ai diritti, questo fine settimana, per il trentennale del Circolo Jonh Belushi di Agrigento. Domani, sabato 27 ottobre, è in programma, allo spazio Temenos di via Pirandello, la proiezione del film di Alessio Cremonini “Sulla mia pelle” dedicato alla morte del giovane Stefano Cucchi. Il film sarà preceduto da una conversazione telefonica con la sorella di Stefano, Ilaria Cucchi. Domenica 28, al Centro Pasolini alle ore 17, ci sarà un incontro sulla questione palestinese con interventi, testimonianze, documenti video. Un appuntamento, quest'ultimo, per attingere in modo diretto informazioni sulla tragica situazione di un Popolo a noi vicino ma dimenticato dalle politiche del pianeta.