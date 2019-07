L'estate a Porto Empedocle, ecco lo street artist: l'evento

L'estate a Porto Empedocle è tutta da vivere. Eventi clou, per un week end tutto da vivere. Da venerdì 26 a domenica 28 con il primo "Street Artist Weekend".

Un’iniziativa che è stata partorita dall’Assessore Salvatore Di Betta e Salvatore Zoppo collaboratore degli eventi dell’estate empedoclina e da tutti i commercianti del comitato del Lido Azzurro che per la prima volta lanciano questo esperimento innovativo per Lido Azzurro che avrà sicuramente un grosso richiamo di pubblico.

Le serate saranno allietate da intrattenimento vario con artisti di strada/cabaret/intrattenimento per bambini e musica dal vivo nei vari locali della movida della frazione balneare empedoclina.Le tre serate nella splendida cornice del nuovo Lungomare Nettuno avranno inizio ogni sera dalle 20.00 con artisti che provengono dalla nostra isola e potranno riempire e divertirsi in questa straordinaria location,ormai punto di ritrovo e attrazione per l’intera provincia agrigentina.

Questa iniziativa lo street artist weekend ha visto l’impegno organizzativo e la collaborazione del comitato dei commercianti del Lido Azzurro e ha trovato una piena sinergia e collaborazione con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Ida Carmina che ha sostenuto questa iniziativa che è un’opportunità di svago.