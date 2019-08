"Sprar Realmonte", il progetto dell'associazione Acuarinto: il programma

Martedì 6 agosto alle 20.30 presso il teatro Costa Bianca di Realmonte l’associazione culturale Acuarinto in collaborazione con il Comune di Realmonte promuoverà, nell’ambito delle attività del progetto “Sprar Realmonte” la realizzazione del Musical “Camicette Bianche” del regista agrigentino Marco Savatteri, tratto dall’omonimo libro di Ester Rizzo

La compagnia composta da 15 artisti rappresenta finemente e drammaticamente il viaggio dalla Sicilia all’America nei primi anni del ‘900 che ci servirà a ricordare, oggi più che mai, che ad emigrare, e in molti, siamo stati anche noi.

"In tale contesto - fanno sapere dall'associazione - e prima dell’esibizione della compagnia verranno consegnate delle targhe di riconoscimento alle aziende del nostro territorio che nel corso degli ultimi anni hanno contribuito concretamente, tramite vere e proprie assunzioni, all'integrazione lavorativa di numerosi beneficiari dei progetti condotti da Acuarinto; quest’ultimi hanno avuto modo di venire in contatto con le stesse Aziende attraverso percorsi di tirocinio lavorativo sostenuti grazie ai fondi del progetto Sprar e queste opportunità si sono trasformate in rapporti di lavoro grazie al proficuo impegno profuso dagli stessi beneficiari e dalle stesse aziende ospitanti. L’ingresso presso il Teatro Costa Bianca di Realmonte sarà gratuito e fino ad esaurimento posti".