"I solisti del Toscanini", l'evento musicale di Ribera

Sabato 29 giugno, alle 19,30, presso il parco Rotary di Ribera si terrà il concerto de "I solisti del Toscanini” curato dal dipartimento di canto e teatro musicale dell’istituto Superiore di Studi Musicali A. Toscanini di Ribera sotto la guida dei docenti maestro Filippo Adami e maestro Giuseppe Garra.

Una iniziativa solidale organizzata dal Rotary Club con la collaborazione del Comune di Ribera a cui parteciperanno i musicisti: Miriam Bissanti, Marisabel Cusumano, Rosa La Corte, Valentina Capraro, Alida Capobianco (Soprani), Gabriele Carbone (Tenore), Salvo Riggio, Filiberto Bruno (Baritoni), Maria Elisa Vita (Clarinetto), accompagnati al pianoforte dai Maestri Giusy Ines Tuttolomondo e Salvatore Gaglio.

“Siamo lieti di collaborare ad iniziative proposte dal Rotary Club di Ribera - dice Mariangela Longo - sempre sensibile e attento alle necessità della comunità; con l’occasione lanceremo l’iniziativa 'Coltiviamo la bellezza' rivolta a Istituzioni, club, associazioni, ditte private, consorzi o semplici cittadini che vorranno contribuire e sponsorizzare la riqualificazione dell’estesa area esterna della nuova sede dell’Istituto Toscanini sita in Corso Umberto I, per renderla adeguata ad un luogo d’arte qual è il conservatorio e quindi fruibile non solo per la comunità accademica ma per tutta la città con l’intento di destinarla alla realizzazione di concerti ed eventi culturali".