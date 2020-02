Carri, maschere e lunghe sfilate: ecco gli eventi clou del week end

Non solo Sciacca, il carnevale ha coinvolto diverse piazze della provincia. Da Licata a Favara, ma anche Racalmuto. Inoltre, Agrigento, sarà la tappa del treno verde.

Sciacca è in festa. L'edizione 2020 del carnevale ha in serbo tante novità. Quest’anno saranno ben 8 i carri allegorici in concorso: 5 carri e 2 minicarri, accompagnati e preceduti dalla maschera simbolo Peppe ‘Nnappa, sfileranno per le vie del centro storico dal venerdì al martedì. Il Carnevale, come da consuetudine, dopo 6 giorni di allegria, si concluderà ufficialmente il martedì notte con il rogo del carro rappresentante la maschera simbolo Peppe ‘Nnappa.

Via all’edizione 2020 del carnevale empedoclino. L’evento inizierà domenica 23 febbraio alle 19:00. All’evento parteciperanno diverse scuole di ballo. L’evento continuerà anche lunedì 24 febbraio. Via alla sfilata dei carri allegorici che sfileranno per le vie delle città, la kermesse comincerà alle 9.

Il carnevale 2020 a Licata. Si comincia il 22 febbraio e si andrà avanti fino al 25. Ecco il programma predisposto dall'amministrazione comunale. Dalle ore 17 alle ore 20, spettacolo con artisti di strada animazione con trampoliere, giocoliere, clown, macchina dello zucchero filato, distribuzione di sculture modellabili per bambini, bolle di sapone ed intrattenimento ed animazione per bambini – Ass.ne Balloon Style.

Tutto pronto per l’edizione 2020 del carnevale di Racalmuto. L’evento prenderà il via giovedì 20 febbraio. Alla sala consiliare del Comune si terrà una rappresentazione teatrale. Sabato 22 e domenica 23 febbraio via alla sfilata dei carri. Musica e danze per le via Garibaldi e non solo.

Tutto pronto per il carnevale di Favara. L’edizione 2020 è pronta a coinvolgere tutti. Si comincia sabato 22 febbraio con la sfilata dei carri allegorici. Si partirà alle 18 lungo la via Aldo Moro. L’evento concluderà a mezzanotte in corso Vittorio Veneto. Domenica ancora festa in piazza e animazione.

Il club fotografico amatoriale L’AltraSciacca Foto non è nuovo nell’organizzazione di eventi collaterali fotografici per il carnevale di Sciacca e così anche quest’anno il fotoclub è stato coinvolto dalla Futuris nell’allestimento di una mostra fotografica sulla festa. Il titolo della mostra è "SciacCarnevale…scatti in festa". Si tratta della seconda edizione di una collettiva fotografica dei soci del club che si svolse nel 2011.

Tra il 17 febbraio ed il primo aprile la 32esima edizione del Treno Verde – la campagna itinerante promossa da Legambiente e dal Gruppo FS Italiane dedicata quest’anno alla lotta ai cambiamenti climatici – toccherà un totale di 13 città: tra queste anche Agrigento. Ambiente ed emergenza climatica, il treno verde fa tappa in città: il programma della tappa di Agrigento si preannuncia ricco di appuntamenti ed iniziative ed avrà un occhio di riguardo soprattutto per i giovani che, sulla scia del forte messaggio di protesta e insieme di speranza lanciato da Greta Thumberg, in tutto il mondo stanno giocando un ruolo sempre più importante per costringere la politica e l’economia a cambiare rotta.

Il 22 e il 23 febbraio sarà un fine settimana di teatro puro, dove confluisce tutto: memorie, recitazione, musica, cinema, incarnato da una sola persona: Lina Sastri. Lo spettacolo s'intitola "Appunti di viaggio, biografa in musica". In scena, un'anima capace di riassumere più aspetti artistici, poliedrica, multiforme, che con la sua voce segna un racconto preciso, fatto di emozioni ed esperienze: le sue. L'attrice e cantante napoletana, confeziona con amore una sorta di regalo al suo pubblico.

In programma venerdì e sabato prossimi, 21 e 22 febbraio 2020, l'ottava giornata di Gastroenterologia agrigentina che sarà ospitata nei saloni dell'Hotel della Valle ad Agrigento e che saranno aperte dal dottor. Maurizio Vinti, gastroenterologo agrigentino che relazionerà sulle malattie acido correlate, quando utilizzare i Ppi long term, gli antiacidi o altri dispositivi antireflusso. Nel corso della stessa sessione di lavori, è previsto l'intervento del dott. Roberto Vassallo che parlerà dello screening del Ccr. L'inizio della prima sessione sarà venerdì alle 18.30. La seconda giornata inizierà alle 9.

Venerdì 21 febbraio, alle ore 21, torna sul palco del Cine Teatro Lupo per il quarto appuntamento della rassegna teatrale Ribera Città delle Arance, organizzata dall’associazione culturale 92ZERO16 con il patrocinio del Comune di Ribera e la direzione artistica di Enzo Raffiti, Antonello Costa, questa volta impegnato in una divertente commedia che lo vede autore, regista e interprete.

Si terrà venerdì 21 febbraio alle 18 la rassegna cinematografica dal titolo "Come Eravamo" presso il centro polifunzionale San Nicola - Stella Castiglione di Grotte. Un tuffo negli anni 60-70 per riscoprire gli usi e le tradizione siciliane del dopoguerra. La rassegna è organizzata dalle associazione Culturali Nino Martoglio e Luchino Visconti con il patrocinio del comune di grotte e della Fidapa sezione di Racalmuto.

Sabato 22 febbraio alle 17,30 allo spazio Temenos di via Pirandello 1, verrà proiettato docufilm sulla storia di Giuseppe Grassonelli che per l'occasione mi ha affidato una lettera da leggere agli agrigentini, alla città.