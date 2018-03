Pasquetta tra le bellezze della Valle, la scampagnata finale al Giardino della Kolymbethra

Torna anche quest'anno la Pasquetta del Fai. L'evento coivolgerà ancora una volta anche il Giardino della Kolymbethra. Una magnifica passeggiata nella splendida Valle dei Templi di Agrigento con scampagnata. appunto, nel Giardino della Kolymbethra, vicino al Tempio dei Dioscuri, dove con i ciceroni del Fai si potrà scoprire la bellezza dell'antico agrumeto ed inebriarsi del profumo degli alberi di arancio in piena fioritura. Inoltre, si potranno visitare le antiche sorgenti della città di Akragas, gli Acquedotti Feaci, e raggiungere il vicino, e sconosciuto, tempio di Vulcano. A pranzo si potrà prenotare un cestino da pic-nic, oppure una piccola area attrezzata tra gli aranci dove ritrovarsi con le persone care per consumare i cibi preparati in casa. L'evento inizierà alle 9 e 30 e si concluderà intorno alle 17 e 30.