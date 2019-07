Cibo e tradizioni, via alla "sagra du cuddiruni ragunisi": l'evento

Tutto pronto ad Aragona per la quinta edizione della sagra "du Cuddiruni Ragunisi", all'evento anche la “Triscele Folk Fiesta”. L'evento si svolgerà in due serate, venerdì 26 luglio e sabato 27 luglio. La manifestazione, organizzata dall’amministrazione Pendolino e dall’associazione culturale Triscele, in collaborazione con il comitato “Sagra du Cuddiruni”. L'evento è dedciato alla specialità gastronomica siciliana e all’incontro di folklore tra gruppi di provenienza estera e nazionale.

Nel week end dedicato al cuddruruni vi saranno degustazioni di pietanze tipiche di Aragona, sfilate dei gruppi folk per le vie principali del paese e spettacoli folcloristici sul palco di piazza Umberto I. Si comincia il 26 luglio, alle 18, con l’allestimento delle bancarelle di manufatti artigianali a cura dell’associazione Arte-Fare. Alle 19:30, invece, il sindaco Giuseppe Pendolino, gli assessori comunali ed il presidente del Consiglio comunale, Gioacchino Volpe, accoglieranno i gruppi folk presso il palazzo Comunale.

Alle 21, spazio all’intrattenimento con canti popolari ed esibizioni folkloristiche dei gruppi: Triscele Città di Aragona e Detva della Slovacchia. L’indomani, sabato 27 luglio, alle 20, con partenza dal municipio di Aragona, i gruppi folk sfileranno per le vie del paese. Subito dopo, a partire dalle ore 21, sarà inaugurata la quinta edizione della “Sagra du Cuddiruni” e sarà possibile degustare il buonissimo e gustosissimo “cuddiruni ragunisi”. Infine, alle ore 21:30, vi sarà l’apertura della quarta edizione del “Triscele Folk Fiesta” con l’esibizione, in piazza Umberto I, dei gruppi Detva della Slovacchia, Triscele di Aragona, Marsala Antica, Città di Racalmuto, “Gergent” di Agrigento e “A Lanterna” di Licata. La manifestazione è inserita nel cartellone degli spettacoli estivi del Comune di Aragona.