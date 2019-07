La sagra del "cuddiruni", lo street art e la bellezza: gli eventi del week end

Un week end di luglio ricco di eventi. L’Agrigentino è pronto a vivere i giorni del fine settimana, tra sagre del buon cibo e bellezze. Alla Scala dei Turchi sfilata in grande stile, ad Aragona è tutto pronto per il festival del cuddruruni ed in città impazza il cabaret. Ecco tutti gli eventi del week end.

Tutto pronto ad Aragona per la quinta edizione della sagra "du Cuddiruni Ragunisi", all'evento anche la “Triscele Folk Fiesta”. L'evento si svolgerà in due serate, venerdì 26 luglio e sabato 27 luglio. La manifestazione, organizzata dall’amministrazione Pendolino e dall’associazione culturale Triscele, in collaborazione con il comitato “Sagra du Cuddiruni”. L'evento è dedciato alla specialità gastronomica siciliana e all’incontro di folklore tra gruppi di provenienza estera e nazionale.

Tutto pronto per il caffè letteraio "Sulla strada della legalità". Il primo appuntamento si terrà venerdì 26 luglio alle 19. L'evento si terrà nella terrazza a mare del centro balneare della polizia di Stato, a Le Dune.

L'estate a Porto Empedocle è tutta da vivere. Eventi clou, per un week end tutto da vivere. Da venerdì 26 a domenica 28 con il primo "Street Artist Weekend".

"Agricoltura biologica bene comune". E' questo il titolo di un convegno dibattito in programma domenica 28 luglio alle ore 18 al Chiostro della Chiesa del convento a Cianciana nell'ambito della prima Sagra del raccolto dei grani antichi, cereali e legumi che avrà inizio il 27 luglio per concludersi il 31 dello stesso mese.

Torna a Favara la rassegna cinematografica "I7IO", promossa dall'associazione "Nicodemo". Un appuntamento che quest'anno, grazie al coinvolgimento di Palazzo Cafisi, sarà presente alla biennale "Countless Cities", con la proiezione di tre film.

Giorno 27 luglio 2019 ad Agrigento è prevista una manifestazione organizzata a sostegno delle azioni di soccorso in marre delle Ong e degli atti di resistenza civile operati dalle attiviste e attivisti, contro il clima di paura nei confronti dello straniero e delle diversità, contro le attuali politiche di gestione del fenomeno migratorio e in difesa dei diritti umani e dei principi democratici garantiti dalla costituzione.

Si chiama “Comici di Razza” la nuova rassegna dedicata al cabaret ad OceanoMare, sulla sesta spiaggia di San Leone. Quattro appuntamenti tra la fine di luglio e il mese di agosto che vedranno sul palco altrettanti comici siciliani. La prima serata è in programma mercoledì 31 luglio con Sergio Vespertino, considerato uno dei più interessanti e prolifici attori del teatro comico siciliano. La sua carriera artistica e professionale comincia nel 1990 nel fortunato quartetto dei Treeunquarto.

Venerdì 26 luglio 2019, alle 19, sarà presentato presso la cripta della Madonna del Rosario di Aragona il nuovo libro di Pasquale Cucchiara dal titolo “Salvatore Bosco, il filosofo del popolo", edizioni Medinova, 2019.

Venerdì 26 luglio alle ore 22:00, presso la spiaggia della splendida Scala dei Turchi, avverrà la selezione finale di Miss Italia - Sicilia Ovest. La vincitrice sarà proclamata Miss Scala dei Turchi, un nuovo titolo speciale che aprirà le porte della finale di Miss Italia 2019.