Presentazione del libro "I leoni di Sicilia” di Stefania Auci

Il 31 maggio 2019 alle ore 18.30 presso l’ex Collegio dei Filippini in Via Atenea, 270, 92100 Agrigento Buk in collaborazione con Il Mercante di libri presenteranno il libro “I leoni di Sicilia” di Stefania Auci, già primo nelle

classifiche di vendità. Dialogheranno con l’autrice la Monica Brancato membro fondatore del gruppo Buk e Alessandro Accurso Tagano de “il Mercante di Libri”.

Il romanzo italiano che ha conquistato il mondo: venduto in Stati Uniti, Germania, Francia, Spagna e Olanda e opzionato per una serie televisiva, che racconta la saga di una delle famiglie che hanno fatto grande la Sicilia: i Florio.