I "Tinturia" al pizza Fest, il tour del gusto e la musica: ecco il week end

Nuovo week end nell’Agrigentino. Diverse le iniziative in programma. Musica, concerti a cielo aperto ed il pizza Fest. Le vie dei tesori a Sciacca ed un tour speciale del gusto a Caltabellotta, ecco il programma completo dell’evento.

Torna a Ribera il Pizza Fest. A formalizzare il calendario è stato l'assessore comunale Francesco Montalbano. Torna a Ribera il Pizza Fest. A formalizzare il calendario è stato l'assessore comunale Francesco Montalbano. Il 13 settembre canteranno i Tinturia; il 14 settembre: Patty Pravo; 15 settembre: Dodi Battaglia.

Le "Vie dei Tesori" continuano ad portare visitatori in alcuni dei gioielli meno conosciuti della nostra provincia. L'iniziativa, oltre fare tappa a Naro, per tre week end consentirà di conoscere i "segreti" di Sciacca (al suo debutto) e Sambuca di Sicilia. Decine di siti meno noti saranno aperti per l'occasione consentendo un percorso di visita inedito ma ricchissimo.

Sabato, alle 20,30 in cattedrale, è in programma la Festa della Esaltazione della Santa Croce con l’esposizione del Crocifisso restaurato. A seguire, alle 21, una veglia di preghiera.

"Sig. E faccio volentieri a meno dei suoi consigli": il nuovo libro di Alfredo Mancuso, pubblicato per Altromondo editore, verrà presentato ufficialmente sabato, alle 18:30, al pub Mahiki Lounge, di Seccagrande. Interverrà Sergio Musumeci. Alfredo ha il destino segnato dal nome che porta. Il Duce in persona, facendo leva su una sua esperienza adolescenziale ormai dimenticata, durante la quale aveva assistito a un rituale, lo costringe a partecipare a una spedizione dell’Ahnenerbe in Val Camonica.

"Il mostro” - la pièce teatrale vincitrice del primo premio social Portici in Teatro e finalista regionale del premio Ulisse Fita Sicilia 2019 - prodotto dal “TeatrAnimaLab”: il laboratorio di recitazione, dizione ed espressione corporea dell’associazione culturale TeatrAnima di Agrigento, andrà nuovamente in scena il 15 settembre alle ore 21, al teatro della Posta Vecchia di Agrigento.

E' tutto pronto per la "Settimana della legalità". Secondo il programma, approvato dalla giunta comunale di Canicattì, le iniziative avranno inizio il 20 settembre e si concluderanno, per quanto attiene Canicattì, mercoledì 25.

"Le vie dei tesori di Sciacca” negli scatti di Valentina Indelicato, in mostra in occasione del festival “Le Vie dei tesori” iniziato oggi. Le sue foto sono in esposizione nella torre campanaria di San Michele.

A Casteltermini, giorno 14 e 15 settembre, si terrà l’esclusiva prima Fiera mostra mercato di auto e moto d’epoca. L’evento racchiude il raduno auto e moto d’epoca dando la possibilità di poter riunire e far confrontare gli appassionati delle due/quattro ruote sul passato delle proprie passioni. Tale evento coinvolgerà il gruppo storico del Tataratà, il bar “Charme” si metterà a disposizione per quanto concerne i partecipanti con aperitivo e le successive degustazioni di prodotti locali.