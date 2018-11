Alla Valle dei Templi un week end di percorsi creativi per bambini

ll Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, il museo Archeologico Regionale Pietro Griffo, promuovono Culture for kids. Land art nella Valle dei Templi. Percorsi creativi per bambini un innovativo progetto di educazione ambientale e culturale caratterizzato dalla realizzazione di spazi a misura di bambino. Il progetto è ideato e prodotto da CoopCulture in collaborazione con la Scuola di Architettura dei Bambini di Farm Cultural Park di Favara (SOU), insieme per promuovere i luoghi della cultura agrigentini.

I piccoli partecipanti, bambini da 8 a 11 anni, rivestiranno un ruolo da protagonisti attivi entrando in un dialogo diretto con il bene culturale e con il paesaggio che lo circonda. Paesaggio, archeologia e architettura sono le parole chiave del progetto, che prevede la riqualificazione e riappropriazione di alcune aree all’interno del parco con edifici oggi in disuso o in rovina. I bambini potranno ridisegnare uno spazio , trasformandolo da luogo di abbandono a nuovo spazio ludico-didattico, nel cuore del patrimonio storico della Valle dei Templi. Il progetto si svilupperà attraverso la tecnica della Land Art, che trova nell’ambiente naturale il suo oggetto di ricerca e sarà curato dall’artista britannico Richard Shilling che da diversi anni conduce, insieme a Julia Chicks, un lavoro didattico di grande interesse, con il progetto Land Art for Kids, per sviluppare e potenziare percorsi di apprendimento e consapevolezza sui temi della natura, del paesaggio, dell’arte applicata all’ambiente e della loro tutela. Il progetto è costituito da sei incontri ludico-didattici, gratuiti, con cadenza mensile, dal mese di Dicembre 2018 a Maggio 2019 che si svolgeranno presso il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, il Museo archeologico regionale Pietro Griffo e la Farm Cultural Park di Favara. Il primo incontro si terrà domenica 2 dicembre alle 9.30 presso l’aula didattica del Museo Archeologico regionale Pietro Griffo. In quella data verrà presentato il programma degli incontri e il progetto. Alle famiglie dei bambini partecipanti verrà omaggiato un abbonamento che consentirà l’accesso gratuito al Parco, allo scopo di estendere la valorizzazione del bene anche ai più grandi. Il percorso è stato pensato e ideato per un gruppo di 30 bambini con età 8-11 anni. Nel pomeriggio alle 15,30 al Museo Archeologico Pietro Griffo, invece, appuntamento con il laboratorio “Regali d’altri tempi” : Quali erano i rituali celebrati e i doni offerti dagli antichi romani agli dei, nel periodo di avvento alle festività che erano in parte assimilabili al nostro Natale? Si parlerà di banchetti, offerte votive e ricorrenze, partendo dalle origini del Natale e dei Saturnali che si celebravano dal 17 al 23 dicembre. Festeggiamenti che, pur con peculiarità del nostro Carnevale, sviluppavano alcune caratteristiche tipiche delle nostre tradizioni natalizie, quali le tavole imbandite e lo scambio di doni.