Un evento unico nel suo genere, per la prima volta in città il reggaeton targato “Mamacita”. La serata è in compartecipazione con Unlocked e Noche de Fuego, l’evento si terrà al Fabrik. Dalle 23 fino a notte fonda per una serata che è pronta a richiamare centinaia di persone. La radio partner è “Radio 105”. L’evento non è gratuito.