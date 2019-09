La Pallavolo Aragona ospite del primo trofeo "dell’Addolorata coppa Nigithor"

Primo torneo stagionale per la Pallavolo Aragona. Dopo tre settimane di duro lavoro fisico e tecnico, la squadra del tecnico Luca Secchi domani, sabato 14 settembre, a poco più di un mese dall’inizio del campionato di serie B1, affronterà il Marsala di A2 ed il Modica di B1 per il "Primo trofeo dell’Addolorata coppa Nigithor”, in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima Addolorata, copatrona di Santo Stefano di Camastra. Il triangolare è organizzato dalla società “Nigithor Volley” di Santo Stefano di Camastra ed è patrocinato dal Comune di Santo Stefano di Camastra, dalla Città Metropolitana di Messina, dalla Fipav Sicilia e dal Comitato provinciale Fipav di Messina. Gli incontri si disputeranno al “Palaceramica” di Santo Stefano di Camastra a partire dalle ore 15:30 con la prima sfida tra la Seap Dalli Cardillo Aragona e il Marsala. A seguire, si affronteranno le due squadre che parteciperanno al prossimo campionato di serie B1, la Pallavolo Aragona ed il Modica. L’ultima gara in programma è tra il Marsala ed il Modica. Al termine si svolgerà la cerimonia di premiazione. Lo slogan del triangolare è: “Le stelle del volley siciliano brillano al Palaceramica”. L’ingresso al palasport di Santo Stefano di Camastra è gratuito.