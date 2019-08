La notte bianca, gli spettacoli ed i "binari d'estate": gli eventi del week end

Nuovo week end nell’Agrigentino. Musica, feste al mare e notte bianca per un fine settimana tutto da vivere. I “Binari d’estate”, una rassegna di musica e tanto altro: ecco gli eventi clou.

"A Piedi Skalzi” è Il primo vero Festival ad Agrigento, promosso da AgriSound e OceanoMare, che abbraccia la musica reggae, folk, ska, afro, dancehall e balkanica realizzato sulla costa di San Leone torna quest’anno per la seconda edizione con un programma ancora più ricco e tanti ospiti. Dj set, live music band, giocolieri, fuoco, dancers, performer e street food. Si comincia venerdì 16 agosto alle 19 con il dj set al tramonto e l’aperitivo. Poi i giochi di fuoco e l’apertura dell’area street food.

Naro ed i suoi eventi estivi. Nuovo appuntamento con movida, bellezza e premiazioni. Venerdì 16 agosto via alla seconda edizione di "Miss Estate Narese". Una serata ricca di momenti di ballo, canto e di bellezze naresi che si contenderanno la fascia di Miss.

Notte bianca a Santo Stefano Quisquina, per un sabato sera tutto da vivere. Si comincia alle 22 con la musica in piazza della Vittoria. In scena la tribute band di Caparezza. Alle 22 e 15 in via Libero Attardi La quinta Giusta. In via Roma la musica de “I Pacari”.

Continua la rassegna “Binari d’estate” in programma tra la Valle dei Templi e il parco ferroviario della stazione di Porto Empedocle. Venerdì 16 agosto alle ore 20.15 appuntamento al Parco Ferroviario di Porto Empedocle per l’iniziativa “Dai binari della Centrale alla Torre di Carlo V”, a cura dell’Archeoclub “i luoghi di Empedocle” e di “Archeotrekking Agrigento”. I viaggiatori saranno accompagnati in un affascinante percorso alla scoperta delle origini della città di Porto Empedocle, ed in particolare del suo centro storico.

Sabato 17 agosto importante evento al Parco Ferroviario con Tryn Fest, festival di musica live con Alessio Bondì e il suo trio in concerto. L’appuntamento è per le ore 19 alla stazione di Porto Empedocle: l’organizzazione è dell’associazione Mariterra in collaborazione con Ferrovie Kaos.

Domenica 18 agosto al Parco Ferroviario di Porto Empedocle, con inizio alla ore 21, è in programma il Concerto per fiati “Metamorfosi”.

Al Giardino della Kolymbethra una serata speciale tra arte, buon vino, profumi della tavola ed ospiti d'eccezione. Domenica 18 agosto alle 20 è in programma “Il profumo della pagina scritta” la cena-spettacolo all’interno del Giardino più incantevole della Sicilia. Una cena itinerante immersa in un’atmosfera da sogno che quest’anno sarà accompagnata dalle suggestive letture interpretate dell’attore Andrea Tidona. Due grandi chef Bonetta Dell'Oglio, cuoca palermitana nota ai programmi RAI, e Fabio Gulotta, titolare del ristorante Terracotta di Agrigento, proporranno un ricco menù composto con presidi Slow Food e materie prime di eccellenza coltivate nel Giardino.